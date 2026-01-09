TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 04.01.2026
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 4 gennaio 2026 (recuperi).
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO: Filippo Zilli (1)
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO:
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 4 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA: Ammenda di 100 euro
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA: Manuel Luchena (1)
CUTROFIANO AM: Simone Luberto (1); Vincenzo Verri (1)
GC MURO: Alessandro Negro (1)
LM SCORRANO: Ammenda di 250 euro
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Riccardo Pio Gnoni (1)