ECCELLENZA – Coppa Italia, Gallipoli travolto: Taranto in finale col Bisceglie
Sarà Taranto-Bisceglie la finale di Coppa Italia Eccellenza pugliese 2025/26.
Nell’ultima giornata del triangolare eliminatorio, i rossoblù hanno travolto a Massafra il Gallipoli per 5-1: vantaggio tarantino di Losavio al 6′, pareggia Denkovski attorno alla mezzora ma al 35′ Incerti riporta i padroni di casa avanti. Nella ripresa terzo gol di Aguilera, poi la doppietta di Loiodice a chiudere i conti al 75′ e 93′.
La classifica finale del gironcino vede primo il Taranto con quattro punti; secondo il Gallipoli con tre; terzo il Novoli con uno.
La finale si giocherà in gare di andata e ritorno (con sorteggio da effettuare) il 22 gennaio e il 5 febbraio prossimi.