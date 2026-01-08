Prima Categoria/B-C, Seconda Categoria/B-C: il Giudice sportivo, gare del 04.01.2026
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 4 gennaio 2026 in Prima e Seconda Categoria Puglia gironi B e C.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
PRIMA CATEGORIA B
AVANTI ALTAMURA: Nicola Taccogna (1)
CEDAS AVIO BRINDISI:
DON BOSCO MANDURIA:
FC CAPURSO: Gaetano De Florio (1); Vito M. Gernone (1)
FC MANDURIA: Mauro Margarito (1)
FC SANTERAMO:
GIOVANI CRYOS: Davide La Gioia (1); Simone Marsico (1)
LATIANO:
POL. NOCI:
REAL MOTTOLA:
RS CRISPIANO:
S. VITO:
SOCCER T. FASANO: Antonio Galeota (1)
—
PRIMA CATEGORIA C
ATL. CARMIANO MAGLIANO:
CD AVETRANA: Cataldo Capuzzimati (dir., fino al 15/01/26)
CAPO DI LEUCA: Domenico Arbace (mass., fino al 15/01/26); Michele De Giorgi (2); Giuseppe Desiderato (1)
G. ARADEO:
POGGIARDO 91:
POL. GALATONE: Sergio Patera (all., fino al 22/01/26); Cosimo Albano (1); Enrico Nestola (1)
REAL CELLINO: Giorgio Pagliara (2)
RUFFANO:
SOCCER D. PARABITA:
S.P. VERNOTICO (ex Cursi): Francesco De Paola (all., fino al 15/01/26); Francesco Caretti (2); Leonardo Impallari (1)
SUPERSANO: Domenico Franza (1)
V. SAN PANCRAZIO:
VEGLIE:
VIRTUS ERCHIE:
—
SECONDA CATEGORIA/B
AC. GIOVINAZZO:
ATL. PALAGIANO:
ATL. PEZZE:
AZZ. CASTELLANA:
DIMATEAM:
FASANO:
FORTITUDO A.D.:
G. PALAGIANELLO:
KC CONVERSANO:
LA BARI SPORTIVA:
MONOSPOLIS: Claudio Mandriota (1)
PRO GIOIA:
PRO MASSAFRA:
REAL SANNICANDRO:
TAF CEGLIE M.: Tommaso Magistri (1)
—
SECONDA CATEGORIA/C
CAROSINO: Francesco Di Napoli (2)
CD MELISSANO:
CD POGGIARDO: Roberto Nardone (dir., fino al 15/01/26)
C. SOLETO: Edoardo Stifani (1)
KP GALLIPOLI:
MONTEIASI: Rocco Strusi (1)
OLYMPIQUE LECCE (ex Melpignano):
POL. MARTIUS: Ammenda di 100 euro; Valentino Blasi (dir., fino al 08/03/26); Roberto Costantini (1)
PRESICCE-ACQUARICA: Roberto Fersini (1)
REAL NEVIANO: Matteo Francone (1)
SAN DONACI: Cristian Maci (all., fino al 08/03/26)
SAN GIORGIO: Ammenda di 100 euro
SOCCER G. SURBO:
SPONGANO:
VS TORCHIAROLO: