ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 04.01.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 4 gennaio 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
ATL. ACQUAVIVA:
ATL. RACALE:
A. TOMA MAGLIE: Agustin Ongania (1)
BISCEGLIE:
BITONTO:
BRILLA CAMPI:
BRINDISI:
CANOSA:
FOGGIA INCEDIT:
GALATINA:
GALLIPOLI: Julio Camacho (1)
N. SPINAZZOLA:
NOVOLI: Fabrizio Russo (dir., fino al 22/01/26); Andrea Sorino (1)
POLIMNIA: Ammenda di 300 euro
S. MASSAFRA:
TARANTO: Dramane Konate (2)
TAURISANO:
UC BISCEGLIE:
UGENTO:
VIRTUS MOLA:
—
PROMOZIONE/B
ARBORIS BELLI: Ammenda di 200 euro; G. Fernandez (1)
ATL. TRICASE:
CAROVIGNO:
COPERTINO:
F. TAVIANO:
GINOSA: Gabriele Randino (1)
LEVERANO: A. Laena (1)
MANDURIA:
MESAGNE:
OSTUNI:
P. BAGNOLO: Antonio Pedio (dir., fino al 22/01/26); Davide Salvatore (1)
R. PUTIGNANO:
SAVA: Daniele Fabiano (1)
SQUINZANO: Ammenda di 300 euro
TERRE ACAYA-ROCA:
TREPUZZI (ex S. Pietro Vernotico):
V. LOCOROTONDO: Alessio Romanazzo (1)
V. MATINO: