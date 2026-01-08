LECCE – Mercato, primi movimenti sotto traccia: interesse per Gandelman e Fofana

Il Lecce accelera sul mercato e guarda con decisione al centrocampo: Omri Gandelman e Sadik Fofana sono due nomi caldi per dare fisicità, intensità e nuove soluzioni alla mediana giallorossa.

La trattativa con il Gent per Gandelman è in fase avanzata e potrebbe portare nel Salento un profilo completo, capace di incidere anche in zona gol. Classe 2000, cresciuto nel Maccabi Netanya, l’israeliano si è imposto in Belgio grazie a una buona duttilità tattica, ricoprendo ruoli dall’asse difensivo alla trequarti. Alto 188 cm, Gandelman ha costruito la sua fama sui gol di testa e su un tempismo offensivo raro per un centrocampista. Nella stagione 2025/26 ha vissuto l’esplosione definitiva: 8 gol in 18 presenze, premio di giocatore del mese di ottobre e centralità assoluta nel Gent di Ivan Leko. In totale con i belgi ha collezionato 33 gol e 14 assist in 107 partite, numeri che spiegano l’interesse del Lecce. In nazionale israeliana ha segnato anche alla Francia in Nations League, ancora una volta di testa, confermando le sue qualità sui palloni alti.

Accanto a lui, il Lecce valuta Sadik Fofana, profilo più difensivo ma complementare. Togolese, classe 2003, cresciuto nel Bayer Leverkusen, Fofana può agire da mediano o difensore centrale. Dopo l’esperienza al Fortuna Sittard, da gennaio 2025 è al Grazer AK, dove si è imposto come perno difensivo. Nell’attuale Bundesliga austriaca ha collezionato 11 presenze, spesso anche a gara in corso, garantendo solidità e presenza fisica. I contatti sono già avanzati e il Lecce pensa a un centrocampo rinnovato, che unisca inserimenti, gol e muscoli.