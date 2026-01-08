VOLLEY B2/f – DV Nardò, trent’anni di storia festeggiati al “Pala Andrea Pasca”

La Dream Volley Nardò celebra i suoi 30 anni di storia nel “Pala Andrea Pasca”, simbolo di emozioni, sacrifici e passione granata. Per l’occasione la società ha organizzato, per domenica scorsa, un triangolare con Brindisi e Monteroni, seguito da un pubblico numeroso e caloroso, segno del forte legame tra squadra e città.

Dopo la vittoria di Monteroni su Brindisi e il successo di Nardò sulle brindisine, il torneo si è deciso nel derby finale contro Monteroni, vinto dalle padrone di casa per 2-1 in rimonta. Grande intensità in campo e partite equilibrate, come sottolineato dallo scoutman Luca Dell’Anna. Sugli spalti tifo acceso e presenza delle istituzioni cittadine, con il vicesindaco Sodero che ha celebrato “trent’anni di passione e orgoglio sportivo”. Emozionante anche il messaggio dello storico ds Gianni Dell’Anna, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del club. Soddisfazione condivisa dalla team manager Demelza Sanasi per una festa riuscita. Archiviati i festeggiamenti, la Dream tornerà subito a concentrarsi sul campionato di B2, dove è capolista e attesa domenica dalla sfida con la Fiamma Torrese.