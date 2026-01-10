LECCE – Dopo Gandelman è ufficiale anche Fofana: il comunicato

Dopo l’ingaggio dell’israeliano Omri Gandelman ora è ufficiale anche quello di Sadik Fofana. La nota dell’Us Lecce:

“L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Sadik Fofana dal Grazer AK.

Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche“.

Togolese, classe 2003, cresciuto nel Bayer Leverkusen, Fofana può agire da mediano o difensore centrale. Dopo l’esperienza al Fortuna Sittard, da gennaio 2025 è al Grazer AK, dove si è imposto come perno difensivo. Nell’attuale Bundesliga austriaca ha collezionato 15 presenze (12 da titolare), l’ultima delle quali risale allo scorso 13 dicembre, oltre ad una presenza in Coppa austriaca risalente a luglio. L’ultima presenza in nazionale col Togo, invece, risale allo scorso ottobre. Fofana vanta anche sei presenze nell’Under 20 tedesca.