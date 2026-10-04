CASARANO – KO col Sorrento, Di Bari vacilla? Filograna: “Riflessioni in corso, ma no a decisioni affrettate”

C’è grande sconcerto e profonda amarezza nelle parole del presidente del Casarano, Antonio Filograna Sergio, intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match perso per 2-0 sul campo del Sorrento, a Picerno. Una seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna col Monopoli che fa male non solo per il risultato, ma soprattutto per la prestazione offerta dalla squadra, da cui la proprietà si aspettava una risposta di ben altro tenore dopo il passaggio a vuoto della scorsa settimana. Nelle ultime tre partite, le Serpi hanno portato a casa un solo punto.

«C’è grande delusione e un grande sconcerto», ha esordito senza mezzi termini il patron rossazzurro. «In settimana avevamo chiesto una reazione di personalità, di carattere e una dimostrazione delle nostre qualità, ma non siamo stati ripagati». Nonostante la frustrazione, la linea societaria rimane quella della prudenza tattica e gestionale: «A caldo non sono mai abituato a prendere decisioni affrettate». La situazione, tuttavia, richiede risposte immediate: «Merita attenzione, un approfondimento e un’analisi. Quando le cose non vanno bene, sono il primo ad essere in discussione; per cui, se il presidente è in discussione, figuriamoci i dipendenti della società, ovvero calciatori e staff tecnico. Approfondiremo nella sede competente».

DUBBI SULLA TENUTA MENTALE E SUI FONDAMENTALI – Il focus del presidente si è poi spostato sulle cause di questo avvio sottotono, escludendo quasi del tutto il fattore fisico o le rivoluzioni d’organico: «Se consideriamo che forse otto undicesimi della squadra che ha giocato oggi era la stessa di qualche mese fa, qualche domanda me la pongo. È sicuramente una questione mentale, di non saper reagire nei momenti importanti. Faremo un’analisi approfondita per capire se si tratta di personalità, carattere, tecnica o tattica».

GOL DA PALLE INATTIVE – Il presidente non ha nascosto la convinzione di disporre di un organico di valore, anche se qualcosa nel meccanismo sembra essersi inceppato: «Siamo convinti di avere calciatori di forte personalità e giovani di grande prospettiva, ma in questo momento manca l‘alchimia». A pesare sono anche i dettagli e i cali di concentrazione sui calci piazzati: «Se il colpo di testa di Grandolfo fosse entrato, staremmo parlando di un’altra partita, ma il calcio è fatto di episodi». «Oggi non abbiamo subito granché, abbiamo preso due gol su palle inattive; anche domenica scorsa era successo lo stesso. C’è qualcosa che non quadra su questo fondamentale. Pretendo personalità, grinta e forza, soprattutto quando c’è da recuperare».

I problemi verranno dunque sviscerati già nelle prossime ore: «Dovremo fare un’analisi allargata su queste prime otto partite per capire cosa non va e cosa si può fare. Parleremo ai calciatori per richiamarli all’ordine. Io resto convinto che questa squadra possa dimostrare il suo valore, ma servono le condizioni giuste per farlo».

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IL TABELLINO

Picerno, stadio “D. Curcio”

sabato 03.10.2026, ore 14.30

Serie C 2026/27, giornata 8

SORRENTO-CASARANO 2-0

RETI: 25′ pt Bolzan, 38′ st Loreto

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Viscardi, Cargnelutti (35′ st Fusco), Loreto; Paglino (23′ st Puzone), Cuccurullo, Potenza (32′ st Cangianiello), Capezzi, Crecco; Bolzan (18′ st Parker), Starita (23′ st Ricci). All. Maiuri.

CASARANO (4-2-3-1): Farroni; Ciotti (35′ st Ciotti), Matino, Mercadante, Giraudo (35′ st Versienti); Ferrara, Maiello (27′ st Knezovic); Chiricò, Logoluso (10′ st Ndiaye), Leonetti (10′ st Cuzzarella); Grandolfo. All. Di Bari.

ARBITRO: Picardi.

RISULTATI E CLASSIFICA