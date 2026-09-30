ECCELLENZA – Coppa Italia, risultati ritorno 1° turno e qualificate
Si chiude il primo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia. Otto le partite in programma tra oggi e domani, con l‘Unione Calcio già qualificata al secondo turno per via dell’estromissione della Soccer Trani.
I risultati:
Atl. Racale-Ugento 1-1 (and. 0-0)
41′ Mocdece (R), 73′ Macias (U)
Canosa-Cosmano FG 3-0 (and. 6-2)
30′ Rotondo, 49′ Russo, 63′ Dammacco
Taurisano-A. Toma Maglie 5-2 (and. 3-1) mer. h 17.30
12′ Carrozzo (M), 15′ Tataru (M), 31′ Maiolo (T), 72′ Micello (T), 74′ Morleo (T), 88′ Pennetta (T), 90+2′ Boedo Varela (T)
Galatina-Novoli 0-2 (and. 0-2) gio h. 15.30
73′ e 83′ Chabboura
Atl. Acquaviva-Polimnia 1-0 (and. 1-1) gio h. 15.30
16′ Costa
Bitonto-N. Spinazzola 1-0 (and. 0-3) gio h. 15.30
23′ Palazzo
Brilla Campi-Squinzano 3-3 (and. 0-2) gio h. 15.30
16′ Espindola (S), 22′ Fatty (BC), 41′ Mancarella (S), 60′ Caravaglio (BC), 74′ Citro (S), 88′ Quatraro (BC)
Ostuni-Taranto 1-3 (and. 1-1) gio h. 15.30
8′ Soldani (T), 47′ Taurino (T), 56′ Odia (T), 63′ Pastore (S)
UC Bisceglie qualificato al secondo turno per l’esclusione della Soccer Trani
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(in grassetto le qualificate al secondo turno che si giocherà il 15 e 29 ottobre e il 12 novembre)