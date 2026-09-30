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ECCELLENZA – Coppa Italia, risultati ritorno 1° turno e qualificate

ECCELLENZA Mer. 30 Set. 2026, 18:06

Si chiude il primo turno di Coppa Italia Eccellenza Puglia. Otto le partite in programma tra oggi e domani, con l‘Unione Calcio già qualificata al secondo turno per via dell’estromissione della Soccer Trani.

I risultati:

Atl. Racale-Ugento 1-1 (and. 0-0)
41′ Mocdece (R), 73′ Macias (U)

Canosa-Cosmano FG 3-0 (and. 6-2)
30′ Rotondo, 49′ Russo, 63′ Dammacco

Taurisano-A. Toma Maglie 5-2 (and. 3-1) mer. h 17.30
12′ Carrozzo (M), 15′ Tataru (M), 31′ Maiolo (T), 72′ Micello (T), 74′ Morleo (T), 88′ Pennetta (T), 90+2′ Boedo Varela (T)

Galatina-Novoli 0-2 (and. 0-2) gio h. 15.30
73′ e 83′ Chabboura

Atl. Acquaviva-Polimnia 1-0 (and. 1-1) gio h. 15.30
16′ Costa

Bitonto-N. Spinazzola 1-0 (and. 0-3) gio h. 15.30
23′ Palazzo

Brilla Campi-Squinzano 3-3 (and. 0-2) gio h. 15.30
16′ Espindola (S), 22′ Fatty (BC), 41′ Mancarella (S), 60′ Caravaglio (BC), 74′ Citro (S), 88′ Quatraro (BC)

Ostuni-Taranto 1-3 (and. 1-1) gio h. 15.30
8′ Soldani (T), 47′ Taurino (T), 56′ Odia (T), 63′ Pastore (S)

UC Bisceglie qualificato al secondo turno per l’esclusione della Soccer Trani

(in grassetto le qualificate al secondo turno che si giocherà il 15 e 29 ottobre e il 12 novembre)

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