SERIE D/H – Nardò, multa e tre squalificati: il Giudice sportivo
Le decisioni del Giudice sportivo di Serie D girone H dopo la giornata n. 5.
NB: tra parentesi le giornate di squalifica
BISCEGLIE:
BRINDISI:
EBOLITANA:
F. ANDRIA: Ammenda di 1.300 euro (utilizzo di materiale pirotecnico sul terreno di gioco da parte di propri tifosi e danneggiamento dei prolungamenti elle due porte)
FRANCAVILLA IN S.:
GLADIATOR:
GRAVINA:
ISCHIA:
MANFREDONIA:
MARTINA F.:
MELFI:
NARDÒ: Ammenda di 500 euro (utilizzo di espressioni offensive verso un assistente arbitrale da parte di propri tifosi); Luca S. Rizzello (dir., 2); Simone Ceccarini (3); Leonardo Vitale (1)
NOCERINA:
PALMESE:
P. REAL NORMANNA:
REAL FORIO:
TURRIS:
V. FRANCAVILLA: Samuele Calia (1)