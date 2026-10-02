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TERZA CATEGORIA – I gironi ufficiali per la stagione 2026/27 (Lecce+Maglie)

TERZA CATEGORIA Ven. 02 Ott. 2026, 17:15

Sono state ufficializzate, dal Comunicato Lnd Puglia odierno, le squadre partecipanti ai campionati di Terza Categoria, organizzati dalle delegazioni provinciali. Confermata la divisione tra il girone della delegazione di Lecce e quello di Maglie, come nello scorso anno.

Nella delegazione di Lecce, queste sono le squadre iscritte (10): Atl. Tuglie, Calimera, Asd Jesus, Kick Off Academy, Levante Caprarica, Lizzanello, Merine, San Donato, Seclì, Virtus Aradeo.

Delegazione di Maglie (12 squadre): Armando Picchi Specchia, Atl. Melpignano, Atl. Salve, Cutrofiano A. Manco, Choriana, C.D. Sannicola, Football Alliste, Gioventù Carpignano, Morciano Aps, Lorenzo Mariano Scorrano, Nextgen Miggiano, Virtus Neviano.

Delegazione di Brindisi (10): Amatori Gioventù Sport, Audace Fragagnano, Cisternino, Asd Fasano, Orizon, Paradiso, San Martino, Tre Colli, Valesio Sport Torchiarolo, Virtus Massafra.

Delegazione di Bari (10): Atl. Gioia, Fulgor Molfetta, Io Mola, Levante Bitritto, Liberty Bari, New Team Cellamare, Next Club, Real Capurso, Real Molfetta, Warriors Calcio Bari.

Delegazione di Foggia (12): Atl. Vieste, Audax San Severo, Gargano Academy, Herdonia, Joca Bonito Foggia, Peschici, Real Rodi Garganico, Real Vico, Sporting Foggia, Squadra del Cuore, Virtus Carpino, Zeta Foggia.

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