TERZA CATEGORIA – I gironi ufficiali per la stagione 2026/27 (Lecce+Maglie)
Sono state ufficializzate, dal Comunicato Lnd Puglia odierno, le squadre partecipanti ai campionati di Terza Categoria, organizzati dalle delegazioni provinciali. Confermata la divisione tra il girone della delegazione di Lecce e quello di Maglie, come nello scorso anno.
Nella delegazione di Lecce, queste sono le squadre iscritte (10): Atl. Tuglie, Calimera, Asd Jesus, Kick Off Academy, Levante Caprarica, Lizzanello, Merine, San Donato, Seclì, Virtus Aradeo.
Delegazione di Maglie (12 squadre): Armando Picchi Specchia, Atl. Melpignano, Atl. Salve, Cutrofiano A. Manco, Choriana, C.D. Sannicola, Football Alliste, Gioventù Carpignano, Morciano Aps, Lorenzo Mariano Scorrano, Nextgen Miggiano, Virtus Neviano.
Delegazione di Brindisi (10): Amatori Gioventù Sport, Audace Fragagnano, Cisternino, Asd Fasano, Orizon, Paradiso, San Martino, Tre Colli, Valesio Sport Torchiarolo, Virtus Massafra.
Delegazione di Bari (10): Atl. Gioia, Fulgor Molfetta, Io Mola, Levante Bitritto, Liberty Bari, New Team Cellamare, Next Club, Real Capurso, Real Molfetta, Warriors Calcio Bari.
Delegazione di Foggia (12): Atl. Vieste, Audax San Severo, Gargano Academy, Herdonia, Joca Bonito Foggia, Peschici, Real Rodi Garganico, Real Vico, Sporting Foggia, Squadra del Cuore, Virtus Carpino, Zeta Foggia.