PODISTICA – Torna la “Corri a Castro”: dieci miglia di corsa a picco sul mare tra Castro e Santa Cesarea Terme

Il grande podismo fa tappa sulla costa adriatica salentina con la seconda edizione della “Corri a Castro”, competizione organizzata dall’Asd Gdpm presieduta da Simone Lucia. Un appuntamento atteso che domenica 4 ottobre vedrà centinaia di atleti misurarsi su una distanza affascinante quanto impegnativa: dieci miglia complessive, pari a 16,09 chilometri, tracciati in un circuito ad anello tra mare e scogliere.

Il ritrovo per partecipanti e giuria è fissato alle ore 7:30 a Castro, da dove alle 9:30 scatterà lo start ufficiale. Il tracciato si snoderà in direzione Santa Cesarea Terme per poi fare ritorno verso il traguardo di Castro: un percorso tecnico, caratterizzato da saliscendi e dislivelli probanti, che metterà a dura prova la tenuta fisica dei podisti fino ai metri finali. La manifestazione, patrocinata dalle amministrazioni comunali di Castro e Santa Cesarea Terme, si svolgerà sotto l’egida di Coni e Fidal, con la supervisione del Gruppo Giudici di Gara, delle Forze dell’Ordine e della Protezione Civile.

Accanto alla prova agonistica principale ci sarà spazio per gli appassionati di tutte le età grazie alla “Family Run”, camminata non competitiva sulla distanza dei cinque chilometri ideata per promuovere lo sport all’aria aperta in un contesto paesaggistico unico. A chiudere la mattinata sarà la cerimonia di premiazione sul podio, dove verranno incoronati i successori di Francesco Caliandro e Agnese De Luca, vincitori della prima edizione.