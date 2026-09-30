VOLLEY B1/f – La Dream Volley Nardò accelera in vista del campionato: buone risposte dai test con San Cassiano e Oria

Dopo un mese di preparazione, la Dream Volley Nardò continua a raccogliere segnali positivi nel percorso di avvicinamento allo storico campionato di Serie B1, al via nel weekend tra sabato 17 e domenica 18 ottobre. Dopo l’affermazione al debutto stagionale contro San Cassiano, le ragazze guidate da mister Fabio Saccomanno si sono ripetute nell’amichevole contro il Volley Oria, formazione neopromossa in B2.

Due test impegnativi affrontati con il giusto piglio e spirito di sacrificio da capitan Gorgoni e compagne. Sul parquet del Pala “Andrea Pasca”, gremito da un folto pubblico, si sono viste le prime intese di un organico giovanissimo e ampiamente rinnovato. Un lavoro prezioso e certosino portato avanti dall’allenatore di Calimera insieme al secondo Marco Malecore, alla preparatrice Silvia Capozza, agli scoutman Antonio Previdero e Luca Dell’Anna e alla fisioterapista Alessandra Dell’Anna.

LE PAROLE DEL TECNICO – Soddisfatto l’head coach Saccomanno al termine delle due uscite: “Dal 24 agosto ad oggi abbiamo svolto una mole di lavoro notevole con un caldo insopportabile. Tanti aspetti positivi sono emersi dalle prime due gare contro avversari attrezzati come San Cassiano e Oria. Al di là dei successi, ho apprezzato l’applicazione e la dedizione delle ragazze. Siamo consapevoli della durezza della B1 e faremo più del massimo per farci trovare pronti”.