LA CRONACA – Esteban-gol e il Lecce batte l’Altamura in amichevole

Il Lecce supera 1-0 l’Altamura nell’amichevole disputata al Deghi Center di San Pietro in Lama per mettere minuti nelle gambe e non perder i ritmi vista la sosta del campionato.

Al 3’ arriva subito il diagonale di Pierotti, respinto in corner da Di Bartolo, mentre al 5’ Fatah si mette in evidenza con una grande giocata: tunnel e conclusione d’esterno che colpisce la parte superiore della traversa. La prima risposta dell’Altamura è affidata a Crimi, che all’11’ calcia dalla distanza senza trovare lo specchio. Due minuti più tardi Siebert colpisce di testa sugli sviluppi di una punizione di Ilic, ma la conclusione è debole e viene allontanata dalla difesa. Al 22’ Gorter non inquadra la porta, mentre al 40’ il colpo di testa di Esteban termina tra le braccia di Di Bartolo. Proprio allo scadere del primo tempo arriva il vantaggio: Gorter recupera il pallone sulla trequarti e serve Esteban, che supera due avversari e con il sinistro batte Di Bartolo per l’1-0. Il Lecce va così all’intervallo avanti di una rete.

Alla ripresa Di Francesco inserisce Maleh al posto di Ilic, con Gorter che si accentra, mentre Falcone prende il posto di Bleve tra i pali. Al 48’ Esteban prova una deviazione di tacco sulla punizione di Maleh, ma Perucchini, appena entrato, blocca senza problemi. La grande occasione per pareggiare arriva al 57’: prima Simone manca la conclusione da distanza ravvicinata, poi Calusic colpisce in pieno il palo interno con un diagonale. Al 60’ Falcone interviene in uscita bassa sul tentativo di Rosafio. Al 66’ il Lecce cambia ancora volto con gli ingressi di Veiga, Scott, Stulic, Gallo, Vitale e Perrone. Un minuto dopo Perucchini è attento sulla punizione di Maleh deviata nella mischia, mentre al 69’ un pallone insidioso messo al centro dall’Altamura viene deviato direttamente tra le braccia di Falcone. Nel finale continuano le sostituzioni e al 77’ entrano per il Lecce anche Di Pasquale, Esposito e Onyemachi. Poco prima, al 76’, una punizione dal limite di Danilo Veiga viene deviata dalla barriera dell’Altamura e termina in calcio d’angolo. All’86’ Di Pasquale tenta la conclusione dalla distanza, trovando la presa a terra di De Gennaro. Tre minuti più tardi Maleh cerca il raddoppio con un potente mancino dal limite: il portiere avversario respinge basso e Stulic viene anticipato prima di poter ribadire in rete. È l’ultima vera occasione dell’incontro. Al 91’ arriva il triplice fischio: Lecce-Altamura termina 1-0, con il gol realizzato da Esteban alla fine del primo tempo che decide l’amichevole.

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IL TABELLINO

LECCE-ALTAMURA 1-0

RETI: 45′ Esteban

Lecce: Bleve (1’ st Falcone), Dembélé (15’ st Veiga), Ndaba (15’ st Gallo), Siebert (15’ st Scott), Fatah (32’ st Onyemachi), Jean (32’ st Esposito), Ilić (1’ st Maleh), Esteban (15’ st Štulić), Gorter (32’ st Di Pasquale), Pierotti (21’ st Perrone), Kaba (21’ st Vitale). A disposizione: Borbei. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Altamura: Di Bartolo (1’ st , 36’ st De Gennaro), Ovalle Santos, Crimi (1’ st Dipinto), Malcore (1’ st Florio), Simone (15’ st Rosafio), Boćić, Esposito (15’ st Pacia), Tudor (15’ st Zazza), Nazzaro (1’ st Gagliardi), Falasca (15’ st Pirrello), Calusic (15’ st Mogentale). A disposizione: Dimola. Allenatore: Ledian Memushaj.

Recupero: 0’pt, 2’st

Arbitro: Macagnano

Assistenti: Lorio – Caputo