VOLLEY – Galatina, grande successo per il 20° Memorial “Fernando Panico”: festa di sport, memoria e solidarietà

Pomeriggio ricco di emozioni, quello di sabato scorso, al Pala Olimpia di Galatina per la ventesima edizione del Memorial dedicato al ricordo dello storico tecnico Fernando Panico. Davanti a una tribuna gremita, alla presenza dei familiari, delle istituzioni Fipav con il consigliere Piero De Lorentis e dello storico gruppo “I ragazzi di Fernando”, quattro eccellenze del volley salentino si sono affrontate in un clima di grande festa e partecipazione.

I RISULTATI DEL CAMPO – Nella gara di apertura tra formazioni di Serie C, l’Olimpia SBV Galatina guidata da mister Stomeo si è imposta per 3-0 sul Volley Parabita di mister Buracci, grazie allo spunto decisivo di Sansò e compagni nei finali dei primi due parziali. Il piatto forte ha visto poi di fronte le due compagini di Serie A3: a spuntarla per 3-1 è stata la Pag Volley Taviano di mister Marte sul Green Volley Galatone allenato da mister Licchelli. Più fluida la manovra dei tavianesi, forti dell’ossatura dello scorso anno, mentre Galatone, rinnovata con dieci nuovi innesti su 14 compresi i due stranieri Benavidez e Arguelles, ha mostrato ottimi margini di crescita.

EMOZIONE E IMPEGNO SOCIALE – Tanti i momenti toccanti della giornata: dall’ingresso in campo di 45 ragazzi ucraini accolti nell’ambito del progetto “Lo sport: Un Ponte per la Pace”, che hanno intonato il loro inno di libertà, fino alla presenza del logo della Lilt di Galatina sulle maglie dei club. A chiudere l’evento, la consegna dei trofei da parte della famiglia Panico e le parole di gratitudine del fratello Corrado per una manifestazione che continua a rendere onore a un simbolo del volley nostrano.