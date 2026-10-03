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LIVE! SERIE C/C – Risultati 8ª giornata, classifica e prossimo turno

SERIE C Sab. 03 Ott. 2026, 16:15

LIVE! SERIE C/C – Risultati 8ª giornata, classifica e prossimo turno

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PROSSIMO TURNO
GIORNATA 9

sab. 10/10 h 14.30: Bari-Giugliano, Casertana-Monopoli, Crotone-A. Cerignola, Savoia-Inter U23;

dom. 11/10 h 12.30: Altamura-Catania; h 14.30: Foggia-Potenza, Scafatese-Sorrento; h 15: Casarano-Salernitana;

lun. 12/10 h 20.30: Barletta-Cavese, Picerno-Cosenza

(in collaborazione con calciowebpuglia.it)

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