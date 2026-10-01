COPPA PUGLIA – Calendario 2026/27, accoppiamenti e triangolari primo turno
Partirà il prossimo 14 ottobre la 27ª edizione della Coppa Puglia per le formazioni di Prima e Seconda Categoria. Parteciperanno 78 squadre (sono state ufficializzate le rinunce di: Soccer Ruvo per la Prima; Soccer Green Surbo, Presicce Acquarica, San Giovanni Rotondo, Real San Giovanni, Monteiasi, Atletico Martina e Elce, per la Seconda Categoria). Come sempre, alla società vincitrice sarà riconosciuto un premio in denaro pari all’importo relativo ai diritti d’iscrizione al campionato 2026/27. Il campione uscente è l’ormai scomparsa Manduria FC.
Il calendario. Accoppiamenti primo turno: 14 e 28 ottobre; triangolari eliminatorio primo turno: 14 e 28 ottobre, 11 novembre; sedicesimi di finale: 25 novembre e 9 dicembre; ottavi di finale: 10 e 24 febbraio; quarti di finale: 10 e 24 marzo; semifinali: 7 e 21 aprile; finali: 12 e 26 maggio.
Programma accoppiamenti primo turno andata (14 ottobre, ore 15.30):
Audace Ascoli Satriano-Sant’Agata di Puglia
Etra Barletta-Carpediem Barletta
Pol. Trani-Virtus Molfetta
Real Olimpia Terlizzi-Ac. Giovinazzo
Olimpia Bitonto-Pugliese
La Bari Sportiva-FC Capurso
Mola Futura-KC Conversano
Azzurri Castellana-Monospolis
Soccer Team Fasano-Atl. Pezze
TAF Ceglie M.-C.D. Carovigno
V. Latiano-Cedas Avio Brindisi
Oria-V. San Pancrazio
San Donaci-Real S.P. Vernotico (ex Real Cellino)
Carosino-San Giorgio
Giovani Cryos-Leporano
C.D. Avetrana-Don Bosco Manduria
V. Collepasso-GC Muro
C.D. Poggiardo-Spongano
Programma triangolari primo turno, prima giornata (14 ottobre, ore 15.30):
Audace Cagnano-Redheart Sannicandro
Riposa Atl. Apricena
AC Monte-Virtus Sammarco
Riposa GC San Severo
Atl. Foggia-Virtus C. Foggia
Riposa Passionsport Manfredonia
Troia-Real Siti
Riposa Uniti per Cerignola
F. Adelfia-Real Sannicandro
Riposa Bitetto
FC Santeramo-Dimateam
Riposa Avanti Altamura
F. Acquaviva-Pro Gioia
Riposa Pol. Noci
G. Palagianello-Fortitudo AD
Riposa Real Mottola
Atl. Palagiano-Pro Massafra
Riposa RS Crispiano
S. Veglie-Atl. Carmiano Magliano
Riposa Copertino
Pol. Martius-Soleto
Riposa Pol. Galatone
SD Parabita-Alixias
Riposa Gallipoli
Melpignano-Palmariggi
Riposa Otranto
Capo di Leuca-Supersano
Riposa C.D. Melissano