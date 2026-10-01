COPPA PUGLIA – Calendario 2026/27, accoppiamenti e triangolari primo turno

Partirà il prossimo 14 ottobre la 27ª edizione della Coppa Puglia per le formazioni di Prima e Seconda Categoria. Parteciperanno 78 squadre (sono state ufficializzate le rinunce di: Soccer Ruvo per la Prima; Soccer Green Surbo, Presicce Acquarica, San Giovanni Rotondo, Real San Giovanni, Monteiasi, Atletico Martina e Elce, per la Seconda Categoria). Come sempre, alla società vincitrice sarà riconosciuto un premio in denaro pari all’importo relativo ai diritti d’iscrizione al campionato 2026/27. Il campione uscente è l’ormai scomparsa Manduria FC.

Il calendario. Accoppiamenti primo turno: 14 e 28 ottobre; triangolari eliminatorio primo turno: 14 e 28 ottobre, 11 novembre; sedicesimi di finale: 25 novembre e 9 dicembre; ottavi di finale: 10 e 24 febbraio; quarti di finale: 10 e 24 marzo; semifinali: 7 e 21 aprile; finali: 12 e 26 maggio.

Programma accoppiamenti primo turno andata (14 ottobre, ore 15.30):

Audace Ascoli Satriano-Sant’Agata di Puglia

Etra Barletta-Carpediem Barletta

Pol. Trani-Virtus Molfetta

Real Olimpia Terlizzi-Ac. Giovinazzo

Olimpia Bitonto-Pugliese

La Bari Sportiva-FC Capurso

Mola Futura-KC Conversano

Azzurri Castellana-Monospolis

Soccer Team Fasano-Atl. Pezze

TAF Ceglie M.-C.D. Carovigno

V. Latiano-Cedas Avio Brindisi

Oria-V. San Pancrazio

San Donaci-Real S.P. Vernotico (ex Real Cellino)

Carosino-San Giorgio

Giovani Cryos-Leporano

C.D. Avetrana-Don Bosco Manduria

V. Collepasso-GC Muro

C.D. Poggiardo-Spongano

Programma triangolari primo turno, prima giornata (14 ottobre, ore 15.30):

Audace Cagnano-Redheart Sannicandro

Riposa Atl. Apricena

AC Monte-Virtus Sammarco

Riposa GC San Severo

Atl. Foggia-Virtus C. Foggia

Riposa Passionsport Manfredonia

Troia-Real Siti

Riposa Uniti per Cerignola

F. Adelfia-Real Sannicandro

Riposa Bitetto

FC Santeramo-Dimateam

Riposa Avanti Altamura

F. Acquaviva-Pro Gioia

Riposa Pol. Noci

G. Palagianello-Fortitudo AD

Riposa Real Mottola

Atl. Palagiano-Pro Massafra

Riposa RS Crispiano

S. Veglie-Atl. Carmiano Magliano

Riposa Copertino

Pol. Martius-Soleto

Riposa Pol. Galatone

SD Parabita-Alixias

Riposa Gallipoli

Melpignano-Palmariggi

Riposa Otranto

Capo di Leuca-Supersano

Riposa C.D. Melissano