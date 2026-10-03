LECCE – Nuove forze nel CdA: il leccese Mattia Baldassarre entra nel Comitato Esecutivo

L’U.S. Lecce prosegue nel percorso di rafforzamento strutturale e manageriale avviato in estate. La società di via Colonnello Costadura ha comunicato (nota delle ore 10) che, a partire dal prossimo 9 ottobre, il dott. Mattia Baldassarre entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione in qualità di amministratore e componente del Comitato Esecutivo. Al dirigente verranno affidate deleghe cruciali per la crescita del club: dalla gestione dei rapporti bancari alla valorizzazione del brand, fino all’impulso sulle attività commerciali e digitali, con l’obiettivo prioritario di potenziare e diversificare i ricavi non sportivi della società.

GOVERNANCE E MODELLO OPERATIVO – L’ingresso del dirigente leccese si inserisce nel quadro dell’assetto societario tracciato nei mesi estivi, caratterizzato da una precisa ripartizione delle competenze operative e strategiche tra i componenti del Comitato Esecutivo. Con questa scelta la società mira ad affiancare all’area sportiva una gestione aziendale sempre più dinamica e al passo con le logiche dei moderni club della massima serie.

IL PROFILO: DALLA STARTUP AL FOOTBALL MANAGEMENT – Originario di Lecce, Mattia Baldassarre vanta un percorso manageriale spiccatamente orientato all’innovazione tecnologica, al digitale e al marketing applicato allo sport. Imprenditore e fondatore della startup sport-tech Epico Play, azienda attiva nelle soluzioni d’interazione e coinvolgimento digitale per il mondo del calcio e dei fan, ha saputo coniugare precocemente le strategie aziendali con il settore degli eventi e del collezionismo digitale. Di recente ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato e membro del CdA del Ravenna Calcio, accompagnando la transizione del club romagnolo attraverso una gestione mirata della governance societaria e dell’area commerciale, prima di rassegnare le dimissioni per accettare la chiamata della squadra della propria città. La sua competenza nell’ambito delle tecnologie applicate al business sportivo rappresenta per il Lecce un tassello chiave per consolidare il brand sia su scala nazionale che internazionale.