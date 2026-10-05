NARDÒ – Blackout granata: dal doppio vantaggio al crollo, la Palmese dilaga nel finale

Pomeriggio dai due volti e ricco di rammarico per il Nardò, che cade con un pesante 4-2 sul campo della Palmese al termine di una sfida prima dominata e poi incredibilmente disputata in sofferenza. La formazione di mister Chianese accarezza il colpo esterno portandosi sul doppio vantaggio, ma si spegne sul più bello subendo il veemente ritorno dei padroni di casa.

L’avvio sorride ai granata: al 18′ Sarrica imbecca in profondità Trombino, bravo a superare Bolcano e a trafiggere Ardolino con un rasoterra angolato. La Palmese reagisce con Puntoriere ma Galli risponde presente, poi al 25′ Rivadero spreca a tu per tu con il portiere ospite la palla dello 0-2. Il raddoppio è solo rimandato e porta la firma di Sarrica al 34′, abile a penetrare in area e depositare in rete al termine di un’azione personale. Sul doppio vantaggio la gara sembra incanalata nei binari giusti, ma in tre minuti si materializza il corto circuito granata. Al 36′ Giuliadori sfonda sulla destra e serve a Puntoriere (ex Nardò) il pallone che accorcia le distanze; al 39′, dalla medesima fascia, nasce l’assist per l’inserimento vincente di Romano che vale il clamoroso 2-2 prima del riposo.

Nella ripresa il pallino del gioco passa stabilmente nelle mani della Palmese. Dopo una ripartenza sprecata da Atteo al 17′, i rossoneri completano la rimonta al 27′ con il piattone al volo di Molina su ennesimo invito di Giuliadori. Due minuti più tardi Crisci viene atterrato in area e l’arbitro indica il dischetto: Puntoriere spiazza Galli, sigla la propria personale doppietta e cala il poker definitivo.

A complicare la serata dei salentini si aggiunge l’infortunio all’86’ del neoentrato Topazzini, che costringe il Nardò a chiudere in dieci uomini per aver già esaurito gli slot delle sostituzioni. Un blackout pesante da smaltire in fretta: domenica al “Giovanni Paolo II” arriva il Gravina, rinvigorito dal travolgente successo ottenuto contro la capolista Virtus Francavilla.

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IL TABELLINO

Palma Campania (NA), stadio Comunale

domenica 04.10.2026, ore 14.30

Serie D/H 2026/27, giornata 6

PALMESE-NARDÒ 4-2

RETI: 18′ pt Trombino (N), 34′ pt Sarrica (N), 35′ pt e 30′ st rig. Puntoriere (P), 38′ pt Romano (P), 27′ st Molina (P)

PALMESE: Ardolino, Giuliadori (45′ st De LIguori), Mattia, Romano, Molina (37′ st Fusco), Crisci (40′ st Lombardo), Lucca (27′ st Sanou), Biguzzi, Sanktarpia, Bolcano, Puntoriere (39′ st Asencio). All. D’Alterio.

NARDÒ: Galli, Russo, Atteo, Rivadero, Trombino, Schito (8′ st Dell’Orzo), Rashidi (39′ st Lugano), Sarrica, Ingegneri, Sacko (38′ st Topazzini), Banse (15′ st Coulibaly). All. Chianese.

ARBITRO: Romeo di Genova.

RISULTATI E CLASSIFICA