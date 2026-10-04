PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno
PRIMA CATEGORIA/C – Risultati 1ª giornata, classifica e prossimo turno
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 2
(11.10.2026 h 15.30)
Atl. Carmiano Magliano-Capo di Leuca
CD Avetrana-CD Poggiardo
CD Melissano-R. SP Vernotico
Copertino-Gallipoli
DB Manduria-Soleto
Pol. Galatone-SD Parabita
Supersano-V. San Pancrazio
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REGOLAMENTO: la prima classificata accede direttamente in Promozione; ai playoff seconda-quinta, terza-quarta. Se il distacco è di almeno sette punti, passa direttamente in finale la miglior classificata con supplementari in caso di parità al 90′; finale tra le vincenti 1° turno in casa della miglior classificata (gara unica) con supplementari in caso di parità al 90′. Per l’eventuale ripescaggio in Promozione sarà stilata una classifica tra: 1. società vincenti playoff; 2. società perdenti finale playoff; 3. società perdenti al primo turno playoff; 4. società non partecipanti al primo turno playoff per la regola dei sette punti.
Retrocede direttamente l’ultima classificata; ai playout: terzultima-penultima con supplementari in caso di parità al 90′, la vincente (o la miglior classificata in regular season in caso di parità) si salva, la perdente retrocede. Vige la regola dei sette punti anche nei playout.
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(in collaborazione con calciowebpuglia)