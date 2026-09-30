PROMOZIONE – Caos Mesagne, parla la presidente Rini: “Difficoltà, ma domenica saremo in campo”

Quella di domenica rischia di rimanere una delle pagine più buie per il calcio mesagnese, con la squadra presentatasi in soli due effettivi a Torre Santa Susanna per la sfida contro l’Erchie. Domani il club gialloblù verrà anche multato e penalizzato di un punto per non aver giocato il derby e tornerà a quota zero in classifica. Attraverso le colonne del Nuovo Quotidiano di Puglia, la presidente del Mesagne Calcio, Daniela Rini, ha fatto il punto della situazione senza nascondere le sofferenze del club ma tracciando la via per la ripartenza.

La massima dirigente spiega le ragioni dell’accaduto: “La decisione di alcuni giocatori di non scendere in campo domenica è maturata principalmente per una questione legata alle tempistiche dei pagamenti. La società non ha mai negato le proprie difficoltà, ma è importante precisare che gli impegni economici assunti nei confronti dei tesserati hanno delle scadenze contrattuali precise“. Rini apre alla risoluzione dei contratti per chi vorrà andare via: “Non voglio trasformare questa vicenda in una guerra contro i ragazzi. Se qualcuno riterrà di voler lasciare la società, siamo disponibili a trovare una soluzione attraverso una rescissione consensuale“.

Ma Rini rassicura l’ambiente e i tifosi, affermando sia che la società è al lavoro per costruire una rete più ampia, dialogando con imprese del territorio, attività commerciali, tifosi e istituzioni, sia che, domenica prossima, la squadra sarà regolarmente in campo per la partita casalinga contro il Taviano.