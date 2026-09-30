ECCELLENZA, PROMOZIONE/B – Il Giudice sportivo, gare del 27.09.2026
Eccellenza girone unico, Promozione pugliese girone B: il Giudice sportivo, gare del 27 settembre 2026.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ECCELLENZA
A. TOMA MAGLIE:
ATL. ACQUAVIVA: Jose Florez (1)
ATL. RACALE:
BITONTO: Luciano A. Pignatta (all., fino al 01.11.26)
BRILLA CAMPI:
CANOSA:
COSMANO S. FG:
GALATINA:
NOVOLI:
N. SPINAZZOLA:
OSTUNI CALCIO 24:
POLIMNIA:
SOCCER TRANI:
SQUINZANO:
TARANTO:
TAURISANO:
UGENTO:
UC BISCEGLIE:
—
PROMOZIONE/B
ATL. TRICASE:
FOOTBALL TAVIANO: Francesco Solimeno (1 – Coppa Italia)
GINOSA: Giacinto Passarelli (1 – Coppa Italia); Emanuele Bellini (3)
LATIANO:
LEVERANO: Sconfitta per 3-0 a tavolino (pro Sp. Oria, prima giornata)*; Alex Odone (1); Crescenzio Franco (all., 1 – Coppa Italia)
MANDURIA: Giuseppe Zuccaro (1 – Coppa Italia)
MESAGNE: Gianpiero Franciosa (1 – Coppa Italia); sconfitta a tavolino per 3-0 (pro Virtus Erchie) per mancata presentazione in campo; un punto di penalizzazione; 300 euro per prima rinuncia; 200 euro per mancato incasso
RV GROTTAGLIE: Francesco Scardamaglia (all., fino al 01.11.26); Michele Spataro (4)
RUFFANO:
SAN VITO:
SAVA: Daniele Fabiano (1 – Coppa Italia); Luca P. Del Gaudio (1 – Coppa Italia); Michele Sernia (1 – Coppa Italia); Giovanni Villani (1)
SPORTING ORIA: Cristian C. Martina (1 – Coppa Italia); Piergiovanni Riezzo (1 – Coppa Italia); Giuseppe Narducci (1 – Coppa Italia)
TREPUZZI (ex Terre di AeR): Andrea De Pascalis (dir., fino al 01.11.26)
VIRTUS ERCHIE:
VIRTUS LOCOROTONDO:
VIRTUS MATINO: Vincenzo F. Gravili (1)
* Gara Leverano-Sporting Oria del 6 settembre (2-0 sul campo): Il Giudice sportivo ha accolto il ricorso dell’Oria sulla posizione del calciatore Alex Odone del Leverano, schierato in campo nonostante dovesse scontare un turno di squalifica residuo dalla scorsa stagione, quando militava nel Don Bosco Manduria. Al Leverano, dunque, è stato inflitto lo 0-3 a tavolino a vantaggio dell’Oria.
La nuova classifica del girone B:
LATIANO 10
V. ERCHIE 10
F. TAVIANO 8
SP. ORIA 8
ATL. TRICASE 7
RUFFANO 7
GINOSA 6
SAVA 6
SAN VITO 5
GROTTAGLIE 4
TREPUZZI 4
MANDURIA 3
V. LOCOROTONDO 3
V. MATINO 3
MESAGNE 0
LEVERANO 0