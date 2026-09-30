LECCE – Nazionali giallorosse: Ngom ancora titolare, riposo per Fofana e Monteiro

Continuano gli impegni delle selezioni nazionali per i calciatori del Lecce, con luci e ombre per quanto riguarda il minutaggio complessivo e i risultati sul campo.

Nuova presenza dal primo minuto per Oumar Ngom con la maglia della Mauritania. Il centrocampista è rimasto in campo per 76 minuti nella sfida persa per 2-1 contro il Benin (qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa), confermando all’incirca lo stesso spazio ottenuto nel primo match con la Repubblica Centrafricana, quando aveva messo a referto un assist. Resta invece in panchina Sadik Fofana nel derby “a tinte salentine” tra Zambia e Togo, terminato 2-0: sul fronte opposto si è rivisto l’ex compagno di squadra Lameck Banda, subentrato attorno al 60′ di gioco. Soltanto scampoli finali di gara per Lassana Coulibaly, entrato in campo attorno all’80’ nella vittoria per 1-0 del suo Mali sul campo della Liberia. Tribuna per Joel Monteiro (Svizzera) per l’impegno con la Scozia: spazio nullo, sinora, per l’esterno del Lecce dopo la panchina di sabato contro la Macedonia del Nord.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI – Il programma delle selezioni nazionali prevede per questa sera alle 21 l’impegno di Tiago Gabriel nel match di qualificazione tra Portogallo Under 21 e Gibilterra. Domani sera, infine, toccherà (potenzialmente) a Omri Gandelman, atteso alle 20:45 nella sfida tra Israele e Kosovo.