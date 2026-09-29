foto: M.A. Secka ph: FB Ginosa Calcio
PROMOZIONE/B – Classifica marcatori: Secka al comando, spingono Carrino e Castrì
Si aggiornano le gerarchie della classifica marcatori nel girone B di Promozione pugliese dopo le gare del quarto turno. A guidare la graduatoria in solitaria c’è Secka del Ginosa con quattro marcature. A una sola lunghezza dal battistrada si attesta un trio agguerrito a quota tre gol, guidato da Carrino (Virtus Matino), Castrì (Taviano, reduce dalla doppietta salva-risultato contro il Manduria) insieme a Montechiesi del Real Virtus Grottaglie.
La classifica marcatori aggiornata al quarto turno:
4 RETI: Secka (Ginosa);
TRE RETI: Carrino (V. Matino), Castrì (F. Taviano), Montechiesi (RV Grottaglie);
DUE RETI: Quarta Chr. (F. Taviano), Gennari (F. Taviano), Diop I. (Trepuzzi), Pellè (Ruffano), Ndoye (V. Erchie), Di Leo (Latiano), Laena (Leverano), Mbappè (V. Erchie), Mossolini (V. Matino), Lorusso (Atl. Tricase), Procida (San Vito), Porpora (Leverano), Morelli (San Vito), Delgado (Sp. Oria);
UNA RETE: 46 calciatori.