CASARANO – Cuore rossazzurro: da 0-2 a 3-3 in un finale da brividi contro il Sorrento

Un Casarano mai domo strappa un punto preziosissimo al Sorrento in una sfida vietata ai deboli di cuore. Sotto di due reti a mezz’ora dal termine, la formazione di Di Bari – autentica sorpresa di inizio stagione – riesce a rimontare mostrando carattere e spirito di squadra.

Protagonista assoluto Chiricò (quarta rete in campionato, quinta stagionale), autentico leader e trascinatore, che firma un gol e realizza il rigore del definitivo pareggio.

Mister Di Bari opta per il suo 3-4-2-1 con Zanaboni al posto di Malcore e Pinto per Cajazzo. In difesa Celiento, Lukic e Gyamfi; in mezzo Maiello e Logoluso; davanti Zanaboni sostenuto da Chiricò e Millico. Mister Conte risponde con il 3-5-2: tandem Plescia-D’Ursi, in regia l’ex Taranto Matera, mezzali Cangianello e Cuccurullo.

Partenza shock per il Casarano: al primo affondo il Sorrento passa. Blitz di Matera su Logoluso, rimpallo che favorisce D’Ursi e piattone vincente. Gli ospiti reagiscono con Millico, che sfiora il pari di sinistro. Al 26’ D’Ursi spacca la difesa, calcia dai venti metri, Chiorra respinge corto e Plescia ribadisce in rete per il 2-0. Al 34’ out Di Dio per infortunio, dentro Cajazzo. Al riposo i salentini sono sotto di due.

Nella ripresa Di Bari inserisce forze fresche, compreso Malcore. L’approccio cambia subito: al 1’ Chiricò approfitta di un errore difensivo, entra in area e accorcia le distanze. Il Casarano ci crede, ma al quarto d’ora il Sorrento riallunga: Cangianello ruba palla a Gyamfi e firma un gran gol per il 3-1. Chiricò e D’Alena provano a riaprirla, ma la punizione del primo sfila a lato e Harrasser salva i campani. A 10’ dalla fine D’Ursi sfiora il poker. Poi nel recupero succede di tutto. Al 92’ Lukic accorcia in mischia. Il Sorrento segna il 4-2 con Potenza ma il gol è annullato. Subito dopo contatto in area tra Solcia e Celiento: l’arbitro, dopo il VAR, assegna il rigore. Dal dischetto Chiricò – dopo oltre 100 minuti – trasforma il 3-3 finale.

Un pareggio che mantiene il Casarano nei piani alti della classifica. Ora i rossoazzurri dovranno vedersela con la corazzata Salernitana al Capozza, in un big match che si preannuncia da tutto esaurito.

IL TABELLINO

Potenza, stadio “A. Viviani”

mercoledì 24.09.2025, ore 18.30

Serie C/C 2025/26, giornata 6

SORRENTO-CASARANO 3-3

RETI: 8′ pt D’Ursi (S), 26′ pt Plescia (S), 1′ st e 57′ st rig. Chiricò (C), 12′ st Cangianiello (S), 49′ st Lukic (C)

SORRENTO (3-5-2): Harrasser; Di Somma, Solcia, Fusco; Piras, Cangianiello, Matera (18′ st Franco), Cuccurullo (41′ st Potenza), Crecco (41′ st Colombini); D’Ursi (41′ st Santini), Plescia (18′ st Sabbatani). All. Conte.

CASARANO (3-4-2-1): Chiorra; Celiento, Lukic, Gyamfi; Di Dio (35′ pt Cajazzo), Maiello (9′ st Perez), Logoluso, Pinto (32′ st Cerrone); Chiricò, Millico (1′ st Malcore); Zanaboni (9′ st D’Alena). All. Di Bari.

ARBITRO: Lovison di Padova.

