SECONDA CATEGORIA – Gironi B e C, il calendario completo 2025/26

SECONDA CATEGORIA PUGLIA GIRONE B – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26

1ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): Ac. Giovinazzo-Azz. Castellana, Fasano-La Bari Sportiva, Fortitudo AD-Monospolis, G. Palagianello-Atl. Pezze, KC Conversano-Pro Gioia, Pro Massafra-Atl. Palagiano, Real Sannicandro-Dimateam. Riposa TAF Ceglie.

2ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 08.02.2026 h 15): Atl. Palagiano-Fasano, Atl. Pezze-Fortitudo AD, Azz. Castellana-TAF Ceglie, Dimateam-G. Palagianello, La Bari Sportiva-Ac. Giovinazzo, Monospolis-KC Conversano, Pro Gioia-Pro Massafra. Riposa Real Sannicandro.

3ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 15.02.2026 h 15): Ac. Giovinazzo-Atl. Palagiano, Fasano-Pro Gioia, Fortitudo AD-Dimateam, G. Palagianello-Real Sannicandro, KC Conversano-Atl. Pezze, Pro Massafra-Monospolis, TAF Ceglie-La Bari Sportiva. Riposa Azz. Castellana.

4ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): Atl. Palagiano-TAF Ceglie, Atl. Pezze-Pro Massafra, Dimateam-KC Conversano, La Bari Sportiva-Azz. Castellana, Monospolis-Fasano, Pro Gioia-Ac. Giovinazzo, Real Sannicandro-Fortitudo AD. Riposa G. Palagianello.

5ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): Ac. Giovinazzo-Monospolis, Azz. Castellana-Atl. Palagiano, Fasano-Atl. Pezze, Fortitudo AD-G. Palagianello, KC Conversano-Real Sannicandro, Pro Massafra-Dimateam, TAF Ceglie-Pro Gioia. Riposa La Bari Sportiva.

6ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Atl. Palagiano-La Bari Sportiva, Atl. Pezze-Ac. Giovinazzo, Dimateam-Fasano, G. Palagianello-KC Conversano, Monospolis-TAF Ceglie, Pro Gioia-Azz. Castellana, Real Sannicandro-Pro Massafra. Riposa Fortitudo AD.

7ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Ac. Giovinazzo-Dimateam, Azz. Castellana-Monospolis, Fasano-Real Sannicandro, KC Conversano-Fortitudo AD, La Bari Sportiva-Pro Gioia, Pro Massafra-G. Palagianello, TAF Ceglie-Atl. Pezze. Riposa Atl. Palagiano.

8ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Atl. Pezze-Azz. Castellana, Dimateam-TAF Ceglie, Fortitudo AD-Pro Massafra, G. Palagianello-Fasano, Monospolis-La Bari Sportiva, Pro Gioia-Atl. Palagiano, Real Sannicandro-Ac. Giovinazzo. Riposa KC Conversano.

9ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 29.03.2026 h 16): Ac. Giovinazzo-G. Palagianello, Atl. Palagiano-Monospolis, Acc. Castellana-Dimateam, Fasano-Fortitudo AD, La Bari Sportiva-Atl. Pezze, Pro Massafra-KC Conversano, TAF Ceglie-Real Sannicandro. Riposa Pro Gioia.

10ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Atl. Pezze-Atl. Palagiano, Dimateam-La Bari Sportiva, Fortitudo AD-Ac. Giovinazzo, G. Palagianello-TAF Ceglie, KC Conversano-Fasano, Monospolis-Pro Gioia, Real Sannicandro-Azz. Castellana. Riposa Pro Massafra.

11ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 16.30): Ac. Giovinazzo-KC Conversano, Atl. Palagiano-Dimateam, Azz. castellana-G. Palagianello, Fasano-Pro Massafra, La Bari Sportiva-Real Sannicandro, Pro Gioia-Atl. Pezze, TAF Ceglie-Fortitudo AD. Riposa Monospolis.

12ª GIORNATA (04.01.2026 h 14.30 – 26.04.2026 h 16.30): Atl. Pezze-Monospolis, Dimateam-Pro Gioia, Fortitudo AD-Azz. Castellana, G. Palagianello-La Bari Sportiva, KC Conversano-TAF Ceglie, Pro Massafra-Ac. Giovinazzo, Real Sannicandro-Atl. Palagiano. Riposa Fasano.

13ª GIORNATA (11.01.2026 h 14.30 – 03.05.2026 h 16.30): Ac. Giovinazzo-Fasano, Atl. Palagiano-G. Palagianello, Azz. Castellana-KC Conversano, La Bari Sportiva-Fortitudo AD, Monospolis-Dimateam, Pro Gioia-Real Sannicandro, TAF Ceglie-Pro Massafra. Riposa Atl. Pezze.

14ª GIORNATA (18.01.2026 h 15 – 10.05.2026 h 16.30): Dimateam-Atl.Pezze, Fasano-TAF Ceglie, Fortitudo AD-Atl. Palagiano, G. Palagianello-Pro Gioia, KC Conversano-La Bari Sportiva, Pro Massafra-Azz. Castellana, Real Sannicandro-Monospolis. Riposa Ac. Giovinazzo.

15ª GIORNATA (25.01.2026 h 15 – 17.05.2026 h 16.30): Atl. Palagiano-KC Conversano, Atl. Pezze-Real Sannicandro, Azz. Castellana-Fasano, La Bari Sportiva-Pro Massafra, Monospolis-G. Palagianello, Pro Gioia-Fortitudo AD, TAF Ceglie-Ac. Giovinazzo. Riposa Dimateam.

SECONDA CATEGORIA PUGLIA GIRONE C – IL CALENDARIO COMPLETO 2025/26

1ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): CD Melissano-SG Surbo, Monteiasi-San Giorgio, Pol. Martius-Carosino, Presicce Acquarica-CD Poggiardo, Real Neviano-KP Gallipoli, San Donaci-Spongano, VS Torchiarolo-Soleto. Riposa Melpignano.

2ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 08.02.2026 h 15): Carosino-Presicce Acquarica, Soleto-San Donaci, CD Poggiardo-Real Neviano, KP Gallipoli-Monteiasi, San Giorgio-CD Melissano, SG Surbo-VS Torchiarolo, Spongano-Melpignano. Riposa Pol. Martius.

3ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 15.02.2026 h 15): CD Melissano-KP Gallipoli, Melpignano-Soleto, Monteiasi-CD Poggiardo, Presicce Acquarica-Pol. Martius, Real Neviano-Carosino, San Donaci-SG Surbo, VS Torchiarolo-San Giorgio. Riposa Spongano.

4ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): Carosino-Monteiasi, Soleto-Spongano, CD Poggiardo-CD Melissano, KP Gallipoli-VS Torchiarolo, Pol. Martius-Real Neviano, San Giorgio-San Donaci, SG Surbo-Melpignano. Riposa Presicce Acquarica.

5ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): CD Melissano-Carosino, Melpignano-San Giorgio, Monteiasi-Pol. Martius, Real Neviano-Presicce Acquarica, San Donaci-KP Gallipoli, Spongano-SG Surbo, VS Torchiarolo-CD Poggiardo. Riposa Soleto.

6ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): Carosino-VS Torchiarolo, CD Poggiardo-San Donaci, KP Gallipoli-Melpignano, Pol. Martius-CD Melissano, Presicce Acquarica-Monteiasi, San Giorgio-Spongano, SG Surbo-Soleto. Riposa Real Neviano.

7ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): Soleto-San Giorgio, CD Melisano-Presicce Acquarica, Melpignano-CD Poggiardo, Monteiasi-Real Neviano, San Donaci-Carosino, Spongano-KP Gallipoli, VS Torchiarolo-Pol. Martius. Riposa SG Surbo.

8ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Carosino-Melpignano, CD Poggiardo-Spongano, KP Gallipoli-Soleto, Pol. Martius-San Donaci, Presicce Acquarica-VS Torchiarolo, Real Neviano-CD Melissano, San Giorgio-SG Surbo. Riposa Monteiasi.

9ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 29.03.2026 h 16): Soleto-CD Poggiardo, CD Melissano-Monteiasi, Melpignano-Pol. Martius, San Donaci-Presicce Acquarica, SG Surbo-KP Gallipoli, Spongano-Carosino, VS Torchiarolo-Real Neviano. Riposa San Giorgio.

10ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): Carosino-Soleto, CD Poggiardo-SG Surbo, KP Gallipoli-San Giorgio, Monteiasi-VS Torchiarolo, Pol. Martius-Spongano, Presicce Acquarica-Melpignano, Real Neviano-San Donaci. Riposa CD Melissano.

11ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 19.04.2026 h 16.30): Soleto-Pol. Martius, Melpignano-Real Neviano, San Donaci-Monteiasi, San Giorgio-CD Poggiardo, SG Surbo-Carosino, Spongano-Presicce Acquarica, VS Torchiarolo-CD Melissano. Riposa KP Gallipoli.

12ª GIORNATA (04.01.2026 h 14.30 – 26.04.2026 h 16.30): Carosino-Sa Giorgio, CD Melissano-San Donaci, CD Poggiardo-KP Gallipoli, Monteiasi-Melpignano, Pol. Martius-SG Surbo, Presicce Acquarica-Soleto, Real Neviano-Spongano. Riposa VS Torchiarolo.

13ª GIORNATA (11.01.2026 h 14.30 – 03.05.2026 h 16.30): Soleto-Real Neviano, KP Gallipoli-Carosino, Melpignano-CD Melissano, San Donaci-VS Torchiarolo, San Giorgio-Pol. Martius, SG Surbo-Presicce Acquarica, Spongano-Monteiasi. Riposa CD Poggiardo.

14ª GIORNATA (18.01.2026 h 15 – 10.05.2026 h 16.30): Carosino-CD Poggiardo, CD Melissano-Spongano, Monteiasi-Soleto, Pol. Martius-KP Gallipoli, Presicce Acquarica-San Giorgio, Real Neviano-SG Surbo, VS Torchiarolo-Melpignano. Riposa San Donaci.

15ª GIORNATA (25.01.2026 h 15 – 17.05.2026 h 16.30): Soleto-CD Melissano, CD Poggiardo-Pol. Martius, KP Gallipoli-Presicce Acquarica, Melpignano-San Donaci, San Giorgio-Real Neviano, SG Surbo-Monteiasi, Spongano-VS Torchiarolo. Riposa Carosino.