PRIMA CATEGORIA – Gironi B e C, il calendario completo 2025/26
PRIMA CATEGORIA PUGLIA GIRONE B – CALENDARIO COMPLETO 2025/26
1ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): Cedas Avio BR-FC Capurso, DB Manduria-RS Crispiano, FC Santeramo-Latiano, G. Cryos-A. Altamura, Real Mottola-FC Manduria, ST Fasano-S. Vito. Riposa Pol. Noci.
2ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 25.01.2026 h 15): A. Altamura-ST Fasano, FC Capurso-G. Cryos, FC Manduria-Cedas Avio BR, Latiano-Pol. Noci, RS Crispiano-FC Santeramo, S. Vito-DB Manduria. Riposa Real Mottola.
3ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): Cedas Avio BR-Real Mottola, DB Manduria-A. Altamura, FC Santeramo-S. Vito, G. Cryos-FC Manduria, Pol. Noci-RS Crispiano, ST Fasano-FC Capurso. Riposa Latiano.
4ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 08.02.2026 h 15): A. Altamura-FC Santeramo, FC Capurso-DB Manduria, FC Manduria-ST Fasano, RS Crispiano-Latiano, Real Mottola-G. Cryos, S. Vito-Pol. Noci. Riposa Cedas Avio BR.
5ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 15.02.2026 h 15): DB Manduria-FC Manduria, FC Santeramo-FC Capurso, G. Cryos-Cedas Avio BR, Latiano-S. Vito, Pol. Noci-A. Altamura, ST Fasano-Real Mottola. Riposa RS Crispiano.
6ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): A. Altamura-Latiano, Cedas Avio BR-ST Fasano, FC Capurso-Pol. Noci, FC Manduria-FC Santeramo, Real Mottola-DB Manduria, S. Vito-RS Crispiano. Riposa G. Cryos.
7ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): DB Manduria-Cedas Avio BR, FC Santeramo-Real Mottola, Latiano-FC Capurso, Pol. Noci-FC Manduria, RS Crispiano-A. Altamura, ST Fasano-G. Cryos. Riposa S. Vito.
8ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): A. Altamura-S. Vito, Cedas Avio BR-FC Santeramo, FC Capurso-RS Crispiano, FC Manduria-Latiano, G. Cryos-DB Manduria, Real Mottola-Pol. Noci. Riposa ST Fasano.
9ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): DB Manduria-ST Fasano, FC Santeramo-G. Cryos, Latiano-Real Mottola, Pol. Noci-Cedas Avio BR, RS Crispiano-FC Manduria, S. Vito-FC Capurso. Riposa A. Altamura.
10ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): Cedas Avio BR-Latiano, FC Capurso-A. Altamura, FC Manduria-S. Vito, G. Cryos-Pol. Noci, Real Mottola-RS Crispiano, ST Fasano-FC Santeramo. Riposa DB Manduria.
11ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): A. Altamura-FC Manduria, FC Santeramo-DB Manduria, Latiano-G. Cryos, Pol. Noci-ST Fasano, RS Crispiano-Cedas Avio BR, S. Vito-Real Mottola. Riposa FC Capurso.
12ª GIORNATA (04.01.2026 h 14.30 – 19.04.2026 h 16.30): Cedas Avio BR-S. Vito, DB Manduria-Pol. Noci, FC Manduria-FC Capurso, G. Cryos-RS Crispiano, Real Mottola-A. Altamura, ST Fasano-Latiano. Riposa FC Santeramo.
13ª GIORNATA (11.01.2026 h 14.30 – 26.04.2026 h 16.30): A. Altamura-Cedas Avio BR, FC Capurso-Real Mottola, Latiano-DB Manduria, Pol. Noci-FC Santeramo, RS Crispiano-ST Fasano, S. Vito-G. Cryos. Riposa FC Manduria.
—
PRIMA CATEGORIA PUGLIA GIRONE C – CALENDARIO COMPLETO 2025/26
1ª GIORNATA (05.10.2025 h 15.30 – 18.01.2026 h 15): A. Carmiano Magliano-Real Cellino, Capo di Leuca-V. San Pancrazio, CD Avetrana-Ruffano, Poggiardo-Veglie, Pol. Galatone-Cursi, Supersano-SD Parabita, V. Erchie-G. Aradeo.
2ª GIORNATA (12.10.2025 h 15.30 – 25.01.2026 h 15): Cursi-A. Carmiano Magliano, G. Aradeo-Capo di Leuca, Real Cellino-Poggiardo, Ruffano-V. Erchie, SD Parabita-CD Avetrana, Veglie-Supersano, V. San Pancrazio-Pol. Galatone.
3ª GIORNATA (19.10.2025 h 15.30 – 01.02.2026 h 15): Capo di Leuca-A. Carmiano Magliano, CD Avetrana-V. San Pancrazio, Poggiardo-Ruffano, Pol. Galatone-Real Cellino, Supersano-G. Aradeo, Veglie-SD Parabita, V. Erchie-Cursi.
4ª GIORNATA (26.10.2025 h 14.30 – 08.02.2026 h 15): A. Carmiano Magliano-Pol. Galatone, Cursi-Capo di Leuca, G. Aradeo-CD Avetrana, Real Cellino-Veglie, Ruffano-Supersano, SD Parabita-Poggiardo, V. San Pancrazio-V. Erchie.
5ª GIORNATA (02.11.2025 h 14.30 – 15.02.2026 h 15): Capo di Leuca-Real Cellino, CD Avetrana-A. Carmiano Magliano, Poggiardo-V. San Pancrazio, SD Parabita-Ruffano, Supersano-Cursi, Veglie-G. Aradeo, V. Erchie-Pol. Galatone.
6ª GIORNATA (09.11.2025 h 14.30 – 22.02.2026 h 15): A. Carmiano Magliano-V. Erchie, Cursi-CD Avetrana, G. Aradeo-Poggiardo, Pol. Galatone-Capo di Leuca, Real Cellino-SD Parabita, Ruffano-Veglie, V. San Pancrazio-Supersano.
7ª GIORNATA (16.11.2025 h 14.30 – 01.03.2026 h 15): CD Avetrana-Capo di Leuca, Poggiardo-A. Carmiano Magliano, Ruffano-G. Aradeo, SD Parabita-V. San Pancrazio, Supersano-Pol. Galatone, Veglie-Cursi, V. Erchie-Real Cellino.
8ª GIORNATA (23.11.2025 h 14.30 – 08.03.2026 h 15): A. Carmiano Magliano-Supersano, Capo di Leuca-V. Erchie, Cursi-Poggiardo, G. Aradeo-SD Parabita, Pol. Galatone-CD Avetrana, Real Cellino-Ruffano, V. San Pancrazio-Veglie.
9ª GIORNATA (30.11.2025 h 14.30 – 15.03.2026 h 15): CD Avetrana-Real Cellino, G. Aradeo-V. San Pancrazio, Poggiardo-Capo di Leuca, Ruffano-Cursi, SD Parabita-A. Carmiano Magliano, Supersano-V. Erchie, Veglie-Pol. Galatone.
10ª GIORNATA (07.12.2025 h 14.30 – 22.03.2026 h 15): A. Carmiano Magliano-Veglie, Capo di Leuca-Supersano, Cursi-SD Parabita, Pol. Galatone-Poggiardo, Real Cellino-G. Aradeo, V. Erchie-CD Avetrana, V. San Pancrazio-Ruffano.
11ª GIORNATA (14.12.2025 h 14.30 – 12.04.2026 h 16): G. Aradeo-Cursi, Poggiardo-V. Erchie, Ruffano-A. Carmiano Magliano, SD Parabita-Pol. Galatone, Supersano-CD Avetrana, Veglie-Capo di Leuca, V. San Pancrazio-Real Cellino.
12ª GIORNATA (04.01.2026 h 14.30 – 19.04.2026 h 16.30): A. Carmiano Magliano-V. San Pancrazio, Capo di Leuca-Ruffano, CD Avetrana-Veglie, Cursi-Real Cellino, Pol. Galatone-G. Aradeo, Supersano-Poggiardo, V. Erchie-SD Parabita.
13ª GIORNATA (11.01.2026 h 14.30 – 26.04.2026 h 16.30): G. Aradeo-A. Carmiano Magliano, Poggiardo-CD Avetrana, Real Cellino-Supersano, Ruffano-Pol. Galatone, SD Parabita-Capo di Leuca, Veglie-V. Erchie, V. San Pancrazio-Cursi.