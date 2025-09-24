LECCE – Fruchtl e Gorter, nel buio pesto di San Siro due piccole note liete

Due spiragli nel buio pesto. Olaf Gorter e Christian Fruchtl sono state le due piccole note liete di Milan-Lecce di ieri sera. Tutto il resto è praticamente da buttare via.

Tanto da fare per il portiere tedesco scuola Bayern Monaco, che ha ritrovato il gusto di disputare una partita ufficiale dopo esattamente un anno dall’altra, giocata sempre in Coppa Italia, a settembre 2024 contro il Sassuolo. Il classe 2000 si è espresso con autorevolezza, contribuendo, con le sue parate, a limitare il passivo della sua squadra.

L’olandese, al momento, è impiegato come fuori quota in Primavera dove ha già giocato per intero tre partite. L’anno scorso, nella squadra di Giuseppe Scurto, ha giocato tutte le partite di campionato (38) da titolare, oltre a cinque in Coppa Italia, mettendo a segno un gol per competizione. Proviene dall’eccellente settore giovanile dell’Ajax e ieri sera si è ben destreggiato nel match di San Siro, correndo, facendosi vedere, muovendosi con scioltezza e facendo girare bene il pallone.