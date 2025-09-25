ph: Coribello
NARDÒ – Dalla Campania il primo successo stagionale firmato De Luca e Galli
Primo successo stagionale per il Nardò, che dopo il pareggio della settimana scorsa col Gravina conquista tre punti d’oro in Campania battendo la Real Normanna. Decide un gran gol di De Luca al quarto d’ora che regala il primo sorriso ai granata dopo un avvio complicato.
Il match inizia con fasi di studio, ma è subito Nardò a farsi pericoloso: colpo di testa di Gatto e parata prodigiosa di Spurio. Pochi minuti dopo, al 16’, il vantaggio ospite: azione insistita, pallone a De Luca che dai 25 metri scarica un destro micidiale all’incrocio. I campani accusano il colpo ma reagiscono alla mezz’ora: Orefice serve Galano che prova la punta da posizione defilata, Galli respinge, la palla finisce a Capone che calcia di prima ma trova l’opposizione provvidenziale della difesa.
Nella ripresa la Real Normanna alza il ritmo. Al 58’ Orefice ci prova in diagonale da posizione favorevole, ma Galli blocca sicuro. Il Nardò risponde poco dopo con una punizione di Gatto diretta all’incrocio, ma Spurio compie un altro intervento spettacolare. Nel finale i padroni di casa attaccano a testa bassa e il Nardò sfiora il raddoppio in contropiede con Sall. All’83’ calcio d’angolo, Figliolia viene steso da Gigliotti: rigore per i campani. Dal dischetto Orefice tira centrale ma Galli devia con il piede salvando il risultato.
Le speranze di pareggio della Real Normanna si infrangono sulla saracinesca granata. Il Nardò chiude tutti gli spazi e porta a casa tre punti fondamentali per morale e classifica. Domenica prossima, sfida casalinga contro il Nola.
—
IL TABELLINO
Cancello Arnone (CE), stadio “P. Galasso”
mercoledì 24.09.2025, ore 15
Serie D/H 2025/26, giornata 4
REAL NORMANNA-NARDÒ 0-1
RETI: 16′ pt De Luca
REAL NORMANNA: Spurio, Iavarone, De Falco, Hutsol, Esposito, Manzo, Capone (10′ st Nocchiero), Cannavaro (29′ st Di Giovanni), Orefice, Galano (10′ st Figliolia), Ejjaki (20′ st Petracciuolo). All. Carnevale.
NARDÒ: Galli, Fornasier, Garnica (17′ st Trinchera), Gatto (33′ st Margiotta), Sall (41′ st Gemma), Risolo (21′ st Addae), Gigliotti, Calderoni, Minerva, De Luca, Elia (21′ st Tursi). All. Limone (De Sanzo squalificato).
ARBITRO: Catalani di Ciampino.
NOTE: all’85’ Galli (N) respinge un rigore a Orefice (RN). Gara giocata a porte chiuse.