COPPA PUGLIA – Calendario 2025/26 e accoppiamenti primo turno

Partirà il prossimo 15 ottobre la 26esima edizione della Coppa Puglia per le formazioni di Prima e Seconda Categoria. Parteciperanno 76 squadre (sono state ufficializzate le rinunce di: Polisportiva Noci, Olimpia Terlizzi e Supersano, per la Prima Categoria; di Elce, Presicce-Acquarica, Real Neviano, Rodi Garganico e Soccer Green Surbo per la Seconda Categoria). Come sempre, alla società vincitrice sarà riconosciuto un premio in denaro pari all’importo relativo ai diritti d’iscrizione al campionato 2025-26. Il campione uscente è la Don Bosco Manduria.

Il calendario. Accoppiamenti primo turno: 15 e 29 ottobre; accoppiamenti secondo turno: 12 e 26 novembre; accoppiamenti terzo turno: 7 e 21 gennaio; triangolare terzo turno: 7, 21 gennaio e 4 febbraio; accoppiamenti quarto turno: 25 febbraio e 11 marzo; triangolare quarto turno: 25 febbraio, 11 e 25 marzo; semifinali: 15 e 29 aprile; finali: 13 e 27 maggio.

Programma accoppiamenti primo turno andata (15 ottobre, ore 15.30): Marconi Ischitella-Audace Cagnano, Redheart Sannicandro-GC San Severo, Virtus Sammarco-Real San Giovanni, San Giovanni Rotondo-AC Monte, Passionsport Manfredonia-Real Zapponeta, Troia-Uniti Per Cerignola, Audace Ascoli Satriano-Sant’Agata di Puglia, Etra Barletta-Pol. Trani, Eagles Bisceglie-Virtus Molfetta, Molfetta Sportiva-Soccer Ruvo, Olimpia Bitonto-Academy Giovinazzo, Ideale Bari-La Bari Sportiva, Trianum-FC Capurso, Bitetto-Real Sannicandro, Avanti Altamura-FC Santeramo, Dimateam-Pro Gioia, Azzurri Castellana-KC Conversano, Monospolis-Fasano, Soccer Team Fasano-Atl. Pezze, TAF Ceglie Messapica-S. Vito, Cedas Avio Brindisi-Latiano, Valesio Sport Torchiarolo-Real Cellino, Virtus San Pancrazio-San Donaci, Fortitudo AD-Real Mottola, G. Palagianello-Atl. Palagiano, Pro Massafra-RS Crispiano, G. Cryos-Monteiasi, San Giorgio-Carosino, FC Manduria-V. Erchie, Don Bosco Manduria-CD Avetrana, Atl. Carmiano Magliano-Veglie, Pol. Martius-Soleto, Pol. Galatone-G. Aradeo, Melpignano-Cursi, CD Poggiardo-Poggiardo 91, Kale Polis Gallipoli-Soccer Dream Parabita, Spongano-Ruffano, CD Melissano-Capo di Leuca.