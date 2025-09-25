ECCELLENZA – Coppa Italia, ritorno 1° turno: risultati e qualificate
I risultati dei match di ritorno di Coppa Italia Eccellenza, primo turno.
Canosa-Foggia Incedit 4-1 (and. 3-0)
43′, 66′ e 85′ Aguilera (C), 49′ Cormio (C), 87′ Cardellino (F)
Bisceglie-N. Spinazzola 3-0 (and. 2-1) giocata ieri
15′ Martinez, 25′ Ricchiuti M., 79′ Lopez
Bitonto-UC Bisceglie 0-1 (and. 1-2)
79′ Talin rig.
Polimnia-Virtus Mola 2-1 (and. 1-3)
Mercurio (P), Mosquera (M), Serafino (P)
S. Massafra-Atl. Acquaviva 2-2 (and. 0-1)
3′ Canitano (M), 68′ Patronelli (A), 89′ Guglielmi (A), 90+1′ Dell’Atti (M)
Novoli-Brilla Campi 2-1 (and. 1-1)
Marti (B), Perez (N), Larrosa (N)
A. Toma Maglie-Galatina 1-0 (and. 1-0)
27′ Diaz rig.
Ugento-Gallipoli 0-1 (and. 0-1)
88′ Camacho
Racale-Taurisano 2-1 (and. 0-0) giocata ieri
24′ Arias (R), 50′ Andrade (T), 89′ Maruccia (R)
Brindisi-Taranto (and. 0-0) non disputata (Taranto non si è presentato per indisposizione di diversi propri calciatori)
Qualificate al secondo turno: Racale, Bisceglie, UC Bisceglie, Canosa, Virtus Mola, Atl. Acquaviva, Novoli, Toma Maglie, Gallipoli, Brindisi/Taranto