foto: E. Di Francescoph: Coribello/SalentoSport
LECCE – Prime quattro giornate: Di Francesco 2025/26 peggio di Di Francesco 2011/12
Un punto nelle prime quattro partite, considerando solo l’era dei tre punti a partita (ossia dalla stagione 1994/95 in poi) non è la peggior partenza del Lecce nella sua storia recente.
Lo score di Eusebio Di Francesco nell’attuale campionato (media di 0,25 a partita) è la seconda peggior partenza in campionato dopo quella del torneo 1997/98 quando i giallorossi rimasero ancorati a zero punti nelle prime cinque partite, prima dell’exploit in casa del Milan, 1-2 firmato Govedarica e Casale. Sulla panchina del Lecce c’era Cesare Prandelli, primo dei tre allenatori di quella stagione che si chiuse con una mestissima retrocessione in Serie B.
Di Francesco 2025/26 ha fatto peggio anche di Di Francesco 2011/12, quando riuscì a portare a casa tre punti nelle prime quattro gare (0,75 di media).
Considerando, infine, le ultime tre stagioni di Serie A, il Lecce 2025/26 ha fatto peggio di quello di Baroni del 2022/23 (due punti su quattro, 0,50 di media), di D’Aversa 2023/24 (otto punti su quattro, 2,00 di media) e di Luca Gotti (quattro punti su quattro, 1,00 di media).
Dall’era dei tre punti a partita, il miglior Lecce delle prime quattro partite è quello di D’Aversa 2023/24 a pari merito con quello di Zeman 2004/05.