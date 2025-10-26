CASARANO – Chiricò, poi il crollo: a Siracusa un altro ko. Di Bari: “Certi cali non possiamo più permetterceli”

Secondo semaforo rosso di fila per il Casarano che perde sul campo del Siracusa, ultimo in classifica, dopo essere andato in vantaggio con il solito Chiricò (settima rete in campionato, ottava in totale). I rossazzurri tornano dalla Sicilia con una sconfitta pesante, maturata dopo un primo tempo brillante e una ripresa disastrosa, segnata dall’inferiorità numerica. Gli uomini di Di Bari avevano iniziato la gara con piglio deciso, controllando ritmo e gioco, ma nella seconda frazione gli isolani hanno ribaltato tutto, approfittando della superiorità e della flessione mentale e fisica dei rossoblù.

La partita si apre con una fiammata di Chiricò, che costringe Farroni a un intervento prodigioso dopo una deviazione di Pinto. Il Siracusa risponde con Di Paolo di testa e una punizione di Cancellieri che Chiorra devia in angolo. Il Casarano, però, cresce con il passare dei minuti e sfiora il vantaggio con Chiricò e Cajazzo, prima di trovare l’1-0 al 20’: Malcore inventa in verticale per Chiricò, che brucia la difesa e batte Farroni in uscita. Gli ospiti insistono, ancora pericolosi con Pinto dalla distanza, ma il portiere locale è attento. I siciliani vacillano, poi reagiscono: Frisenna calcia alto e, sul finire del tempo, un calcio piazzato di Cancellieri trova la perfetta incornata di Molina, che ristabilisce la parità. Nel recupero, un episodio controverso: Chiricò supera Farroni, viene steso, ma il direttore di gara Diop fischia un fuorigioco molto dubbio. Si va così all’intervallo sull’1-1.

La ripresa è tutta di marca siracusana. Già al 3’ Valente sfiora il raddoppio, poi Celiento, già ammonito, viene espulso lasciando il Casarano in dieci. I padroni di casa spingono e al 56’ Di Paolo approfitta di un errore in uscita per firmare il 2-1. Il Casarano accusa il colpo, Molina spreca il tris, ma al 64’ Frisenna ribadisce in rete dopo una respinta corta di Chiorra, chiudendo di fatto la contesa. Nemmeno una trattenuta di Pinto su Molina in area convince l’arbitro a concedere il rigore. Con l’uomo in meno, Di Bari ridisegna la squadra in un 4-4-1 difensivo, ma il Siracusa continua a dominare: Molina e Di Paolo colpiscono un palo ciascuno prima del definitivo 4-1, siglato da Guadagni su assist dello stesso Molina.

A fine gara, l’allenatore salentino Vito Di Bari analizza con onestà la sconfitta: “Sapevamo che non sarebbe stata una gara semplice. Abbiamo disputato una grande prima mezz’ora, creando tanto ma senza concretizzare. Il pareggio li ha caricati, poi l’espulsione ha cambiato tutto. Non cerchiamo alibi, ma dobbiamo imparare a gestire meglio l’inferiorità numerica”.

Il tecnico ammette che il secondo ko consecutivo deve far riflettere: “Contro Foggia e Siracusa gli episodi ci hanno penalizzato, ma una squadra esperta come la nostra deve mostrare più attenzione. Serve lavorare e ritrovare equilibrio, perché certi cali non possiamo più permetterceli“.

Settimana fitta quella che si apre domani per le Serpi: mercoledì sera Coppa Italia in quel di Cerignola; sabato di nuovo campionato: al “Capozza” arriva il Monopoli, fischio d’inizio alle ore 14.30.

—

IL TABELLINO

Siracusa, stadio “N. De Simone”

sabato 25.10.2025, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, giornata 11

SIRACUSA-CASARANO 4-1

RETI: 20′ pt Chiricò (C), 47′ pt Molina (S), 15′ st Di Paolo (S), 21′ st Frisenna (S), 41′ st Guadagni (S)

SIRACUSA (4-2-3-1): Farroni; Sapola (25′ pt Falla, 33′ st Catena), Pacciardi, Bonacchi, Cancellieri; Limonelli, frisenna (33′ st Guadagni); Di Paolo (33′ st Ba), Candiano, Valente; Molina (44′ st Parigini). All. Turati.

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Celiento, Lulic, Gega; Cajazzo (26′ st Guastamacchia), Logoluso, D’Alena, Pinto (33′ st Cerbone), Chiricò (33′ st Perez); malcore (26′ st Zanaboni), Ferrara (8′ st Barone). All. Di Bari.

ARBITRO: Diop di Treviglio.

NOTE: al 6′ st espulso Celiento (C) per doppio giallo.

RISULTATI E CLASSIFICA