LECCE – Sticchi Damiani non nasconde la delusione: “Approccio sbagliato, non ce lo possiamo permettere con nessuno”

Le parole di Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, rilasciate ai microfoni di Antenna Sud dopo la gara persa 3-2 a Udine. Il numero uno giallorosso non nasconde la sua delusione per la prestazione della squadra, sottolineando come il primo tempo sia stato ben al di sotto delle aspettative. “Dispiace, e anche tanto, perché questa squadra nel primo tempo non ha dimostrato i valori che invece si sono visti nella ripresa – ha dichiarato Sticchi Damiani –. Non ci siamo riusciti per una serie di concause, a partire da un approccio sbagliato. Il Lecce non può permettersi questo contro nessun avversario in Serie A. Abbiamo perso troppi contrasti e ci siamo lasciati andare in giocate prive di logica. È mancato quell’equilibrio che aveva contraddistinto le gare precedenti. Nel secondo tempo si è vista un’altra squadra, merito anche di chi è subentrato. È la dimostrazione che questa partita si poteva giocare meglio. È un’occasione sprecata”.

Il presidente invita però a guardare avanti con fiducia, convinto delle potenzialità del gruppo. “In questa rosa ci sono tante forze e tante energie da poter utilizzare e valorizzare. Sono convinto che il Lecce possa fare molto meglio rispetto a quanto si è visto nella prima frazione. È compito nostro, della squadra e della dirigenza, far vedere il vero volto di questo club nel maggior numero di occasioni possibile”.

Sticchi Damiani ha poi elogiato alcuni protagonisti della serata: “Berisha è in grande ripresa, sta dando un ottimo contributo e oggi ha segnato il suo primo gol in Serie A, davvero molto bello. Poi c’è stato il secondo, spettacolare, di N’Dri: un ragazzo serio che si allena sempre con grande impegno. Anche Maleh è entrato bene. È un gruppo che ha dei valori importanti, sta a noi creare le condizioni affinché possano emergere pienamente”.