LECCE – Di Francesco: «Primo tempo sottotono, abbiamo sbagliato troppo e non possiamo permettercelo»

Eusebio Di Francesco analizza con lucidità la sconfitta di Udine, ammettendo le difficoltà del suo Lecce nel primo tempo e riconoscendo i meriti degli avversari. «L’Udinese ha avuto un impatto migliore alla partita, è stata più aggressiva e ha meritato il vantaggio. Nel primo tempo siamo stati sottotono e non possiamo permettercelo. Ci sono stati alcuni episodi arbitrali discutibili, ma la verità è che abbiamo sbagliato troppo e loro sono stati bravi ad approfittarne», ha dichiarato il tecnico giallorosso al termine della gara.

Sulla scelta di schierare Helgason dal primo minuto, Di Francesco difende la sua decisione: «Non possiamo ridurre tutto a un singolo giocatore. Abbiamo commesso errori collettivi e non è certo una scelta individuale ad aver condizionato il primo tempo. Ho cambiato un solo elemento rispetto all’ultima partita, non credo che da lì derivi la nostra prestazione iniziale».

Il Lecce ha provato a reagire nella ripresa, ma il gol del 3-1 in contropiede ha spento ogni speranza di rimonta: «In un momento in cui stavamo crescendo abbiamo preso un gol in ripartenza che ha chiuso la partita. Peccato, perché anche noi abbiamo dimostrato che si può segnare fino all’ultimo minuto».

Nell’intervallo, l’allenatore ha rivoluzionato l’assetto offensivo inserendo N’Dri e Banda per Morente ed Helgason. «I subentrati hanno dato vivacità e approcciato bene. Avevo scelto un undici che consideravo ormai consolidato, ma nel secondo tempo la squadra è riuscita a fare ciò che doveva».

Tra i segnali positivi della serata, il ritorno in campo di Maleh: «È un giocatore duttile, può muoversi in più direzioni, ma molto dipende dalla partita. Anche Pierotti ha fatto bene venendo più dentro al campo. Non mi piace soffermarmi sui singoli: tutti possiamo e dobbiamo fare meglio».

Uno sguardo già al futuro, con il Napoli prossimo avversario al Via del Mare martedì alle 18.30: «Tutti hanno possibilità di giocare. Studierò con attenzione questa gara e poi deciderò. Contro il Napoli potrebbero esserci dei cambi, dipenderà dal tipo di partita che vogliamo fare».