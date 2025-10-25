LIVE! SERIE C/C – Risultati 11ª giornata, classifica e prossimo turno
LIVE! SERIE C/C – Risultati 11ª giornata, classifica e prossimo turno
— RICARICARE LA PAGINA PER GLI AGGIORNAMENTI —
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 12
ven. 31/10 h 20.30: AZ Picerno-Cavese, Casertana-Catania;
sab. 01/11 h 14.30: A. Cerignola-Atalanta U23, Casarano-Monopoli, Team Altamura-Cosenza;
dom. 02/11 h 14.30: Crotone-Trapani, Potenza-Foggia; h 17.30: Giugliano-Siracusa, Latina-Salernitana; h 20.30: Benevento-Sorrento
(in collaborazione con calciowebpuglia.it)