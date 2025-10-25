LA CRONACA – Lecce in vena di regali, l’Udinese ne approfitta. E’ ritorno amaro al ko

Una prestazione fin troppo leggera costa cara al Lecce, che esce battuto per 3-2 dalla trasferta sul campo dell’Udinese. I giallorossi regalano un tempo all’avversario, dominando il secondo senza però riuscire a recuperare il punteggio. La classifica dice così ancora quota sei lunghezze.

Di Francesco sorprende sulla trequarti, scegliendo al centro del 4-2-3-1 alle spalle di Stulic l’islandese Helgason. Per Runjiac 3-5-2 con davanti Zaniolo e Davis. Match bloccato nelle fasi iniziali, ma alla prima occasione l’Udinese colpisce. Quindicesimo minuto, leggerezza clamorosa di Berisha che lascia andare Karlstrom il quale di piattone batte Falcone. Cinque minuti dopo i friulani sfiorano il bis con Zaniolo, che dal limite di sinistro colpisce in pieno la traversa. Al 24′ leggerezza di Gaspar e palla ricevuta da Davis, che di sinistro impegna Falcone. I giallorossi provano a reagire, alzando il baricentro ma sbagliando molto al cross. Poco prima della prima mezz’ora la prima conclusione ospite, un destro da fuori di Ramadani respinto dalla difesa avversaria. Cinque minuti e più pericoloso Pierotti con un piattone che va alto sopra la traversa di non molto. Nel miglior momento salentino altra leggerezza difensiva del Lecce e l’Udinese raddoppia con Davis, che elude la marcatura di Tiago Gabriel e di testa insacca il cross di Atta. Al 43′ Stulic prova a sorprendere Okoye dalla distanza ma trova solo l’esterno della rete.

Nella ripresa Lecce più votato all’attacco. Al 49′ tiro masticato di Berisha che Okoye blocca in due tempi. Dieci minuti più tardi l’albanese si rifà con gli interessi, riaprendo il match con un calcio di punizione che sfrutta il non perfetto posizionamento dell’estremo bianconero. Lecce ad un passo dal pari al 68′, quando dal corner di Berisha i bianconeri rischiano l’autogol con Bertola che salva quasi sulla linea. Minuto settantaquattro e mancino a giro di N’Dri che si perde largo sul fondo. All’ottantunesimo cross di Maleh per Pierotti e colpo di testa che si perde fuori di un nulla. Subito a ridosso del novantesimo l’Udinese fa centro nell’unica occasione della ripresa con Buksa, che con uno scavetto elude l’uscita di Falcone. Nel recupero N’Dri di mancino a giro va a segno, ma mancano pochi secondi al triplice fischio che arriva per il 3-2 finale.

Nel prossimo turno il Lecce ospiterà il Napoli, martedì alle 20.45.

