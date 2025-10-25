ph: SalentoSport
LIVE! UDINESE-LECCE, il tabellino
Udine, “Bluenergy Stadium”
sabato 25.10.2025, ore 15
Serie A 2025/26, giornata 8
UDINESE-LECCE 3-2
RETI: 16′ Karlstrom (U), 37′ Davis (U), 59′ Berisha (L), 89′ Buksa (U), 90+5′ Ndri (L)
— FINALE —
UDINESE (3-5-2): Okoye – Goglichidze, Kabasele, Solet (60′ Bertola) – Zanoli (86′ Ehizibue), Ekkelenkamp (76′ Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara – Zaniolo (60′ Bayo), Davis (46′ Buksa). A disposizione: Sava, Padelli, Lovrić, Zarraga, Gueye, Palma, Zemura, Miller, Rui Modesto. Allenatore: Kosta Runjaić.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – D. Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo – Ramadani, Berisha (76′ Maleh) – Pierotti (86′ Sala), Helgason (46′ N’Dri), Morente (46′ Banda) – Stulic (65′ Camarda). A disposizione: Früchtl, Samooja, Ndaba, Siebert, Kouassi, Coulibaly, Pierret, Kaba. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Ermanno Feliciani sez. Teramo (Vecchi-Moro; IV Galipò; VAR Maggioni-Meraviglia).
NOTE: Ammoniti Davis, Buksa (U), Stulic, Gaspar (L). Rec. 2′ pt, 5′ st.