TERZA CATEGORIA/Lecce-Maglie: il Giudice sportivo, gare del 19.10.2025
Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 19 ottobre 2025 in Terza Categoria Lecce e Maglie.
NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica
TERZA CATEGORIA LECCE
ALIXIAS:
ATL. COPERTINO: Joseline B. Ntamack (1)
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ: Ammenda di 50 euro; Andrea Cafaro (dir., fino al 30/10/25)
V. COLLEPASSO:
—
TERZA CATEGORIA MAGLIE
ANDRANO-CASTIGLIONE:
AP SPECCHIA: Giacomo Bellucci (2)
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA:
CUTROFIANO AM:
GC MURO:
LM SCORRANO:
PALMARIGGI:
SANNICOLA:
V. NEVIANO: