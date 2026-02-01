CASARANO – Chiricò colpisce, Bacchin si supera ma non basta: è pari in casa della Cavese. Di Bari: “Momento non semplice”

Finisce con un pareggio che lascia l’amaro in bocca a entrambe le contendenti della sfida del “Simonetta Lamberti”. Il Casarano torna dalla trasferta campana con un punto guadagnato grazie alla solidità difensiva, rallentando la corsa di una Cavese disperatamente a caccia di punti per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

Il match è un monologo offensivo, a tratti disordinato, dei padroni di casa. Gli uomini di mister Di Bari si presentano con un tridente pesante (Chiricò, Grandolfo, Leonetti), ma devono soprattutto ringraziare la giornata di grazia del proprio portiere, Bacchin, eletto all’unanimità uomo partita. Nella prima frazione, l’estremo difensore ospite sbarra la strada prima a Orlando e poi a Macchi, superandosi infine al 36′ con un riflesso prodigioso sull’incornata di Luciani.

La ripresa si apre con l’ingresso di D’Alena per Logoluso, ma è una sbavatura tattica della Cavese a cambiare l’inerzia: in contropiede, Chiricò innesca Leonetti, il cui contatto con Luciani è sanzionato con un penalty. Dopo un lungo consulto con l’FVS (il supporto video), Chiricò si presenta sul dischetto centrando in pieno la traversa. Tuttavia, una nuova revisione video impone la ripetizione del tiro: al secondo tentativo, il numero 10 non fallisce, siglando lo 0-1 al 62′ e la dodicesima rete stagionale in campionato. Mister Prosperi risponde rivoluzionando l’assetto con gli ingressi di Yabre e del figlio d’arte Gudjohnsen. La pressione locale diventa asfissiante: dopo i tentativi di Maiolo, Fella e dello stesso islandese, il muro del Casarano crolla solo all’85‘. Su un cross di Yabre, Gudjohnsen trova la sponda aerea per il debuttante Ubani (di proprietà del Lecce), che con un sinistro al volo batte l’incolpevole Bacchin per l’1-1 definitivo.

Nel finale concitato, il Casarano è rimane in dieci uomini per l’espulsione di Grandolfo (doppia ammonizione dopo un fallo proprio su Ubani), riuscendo comunque a proteggere il risultato fino al triplice fischio. Un punto che muove poco la classifica di entrambe.

A fine partita, mister Di Bari spende delle parole di elogio per i suoi ragazzi: “Siamo in un momento poco positivo, abbiamo giocatori che non sono al top, altri che sono arrivati da poco. In questo momento la cosa principale è fare risultato. Mi tengo per buono l’atteggiamento dei ragazzi, la voglia di sacrificarsi su un campo difficile. La squadra resta unita anche se il momento non è semplice. L’aspetto positivo delle ultime due partite è la voglia di lottare, dobbiamo superare questo momento problematico sotto l’aspetto psicologico”. (Nuovo Quotidiano di Puglia)

Nel prossimo turno, sabato 7 alle 14.30, il Casarano ospiterà il Sorrento che ha tre punti in meno rispetto ai rossazzurri.

—

IL TABELLINO

Cava de’ Tirreni, stadio “S. Lamberti”

sabato 31.01.2026, ore 14.30

Serie C/C 2025/26, goiornata 24

CAVESE-CASARANO 1-1

RETI: 17′ st Chiricò rig. (CAS), 40′ st Ubani (CAV)

CAVESE (3-4-3): Boffelli; Luciani (33′ st Visconti), Cionek, Nunziata; Ubani, Awua, Maiolo (25′ st Gudjohnsen), Macchi (25′ st Yarbe); Orlando, Fella, Ubaldi (45′ st Fusco). All. Prosperi.

CASARANO (4-3-3): Bacchin; Cajazzo (30′ st Di Dio), Celiento, Mercadante, Giraudo; Maiello, Logoluso (1′ st D’Alena), Versienti; Chiricò (25′ st Ferrara), Grandolfo, Leonetti (43′ st Palumbo). All. Di Bari.

ARBITRO: Aldi di Lanciano.

NOTE: espulso al 44′ st Grandolfo (CAS) per somma di ammonizioni.

RISULTATI E CLASSIFICA