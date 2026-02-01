ph: Asgaw/Wikipedia
LIVE! TORINO-LECCE, il tabellino
LIVE! TORINO-LECCE, il tabellino
Torino, stadio “Olimpico-Grande Torino”
domenica 01.02.2026, ore 12.30
Serie A 2025/26, giornata 23
TORINO-LECCE 1-0
RETI: 28′ Adams
— FINALE —
TORINO (3-5-2): Paleari – Marianucci, Maripan, Coco – Pedersen, Vlasic, Ilkhan (70′ Prati), Casadei (70′ Anjorin), Lazaro (70′ Obrador) – Adams (89′ Njie), Zapata (77′ Kulenovic). A disposizione: Israel, Siviero, Dembele, Tameze, Perciun, Gabellini. Allenatore: Marco Baroni.
LECCE (4-2-3-1): Falcone – Veiga, Siebert, Tiago Gabriel (65′ Gaspar), Gallo – Ramadani (89′ Ngom), Coulibaly – Pierotti (78′ Sala), Gandelman (65′ Banda), Sottil (77′ N’Dri) – Cheddira. A disposizione: Samooja, Bleve, Ndaba, Fofana, Štulić, Pérez, Jean, Kovac. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
ARBITRO: Simone Sozza sez. Seregno (Baccini.Costanzo; IV Marchetti; VAR Aureliano-Di Vuolo).
NOTE: Ammoniti Vlasic, Prati (T), Tiago Gabriel, Ramadani (L). Rec. 3′ pt, 4′ st.