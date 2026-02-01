LECCE – Al capolinea anche l’avventura in giallorosso di Kouassi e Pierret

Finisce l’avventura in giallorosso di Balthazar Pierret e Christ-Owen Kouassi. Il centrocampista è stato ceduto al Red Star FC, club si deconda divisione francese; per il terzino, invece, si prospetta il ritorno in patria presso il club da cui, quest’estate, il Lecce lo prelevò: il Laval.

PIERRET – ““L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto a titolo definitivo, riservandosi la metà del valore di una futura vendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Balthazar Pierret alla Red Star F.C. 1897″. Questa la nota diffusa nella serata di ieri che annuncia la cessione del centrocampista.

Si chiude l’esperienza nel Salento di Balthazar Pierret. Il mediano francese, arrivato nell’estate del 2024 come l’ennesima scommessa a parametro zero di Pantaleo Corvino. L’arrivo di Pierret dal Quevilly-Rouen (Ligue 2) era stato accolto con il tipico scetticismo che accompagna le scommesse estere. Esordì in Serie A in Lecce-Atalanta 0-4 partendo da titolare con Luca Gotti sino all’infortunio muscolare, a cavallo del cambio di panchina a favore di Marco Giampaolo. saltando cinque partite. L’allenatore abruzzese provò a riproporlo come titolare a centrocampo con risultati altalenanti e una (nostra) pagella finale di 5,67 senza gol né assist.

Dopo un inizio di stagione 2025/26 con appena tre apparizioni lampo, il fisico di Pierret ha iniziato a cedere: prima i problemi alla schiena, poi una severa lesione al bicipite femorale rimediata a fine novembre. Questi intoppi non solo gli hanno fatto perdere il ritmo partita, ma hanno anche permesso ad altri compagni di scavalcarlo nelle gerarchie di centrocampo. Il lungo stop forzato tra dicembre e gennaio ha di fatto sancito la fine tecnica del suo rapporto con il club, spingendo la dirigenza e il giocatore a cercare una soluzione che potesse garantirgli continuità altrove. Pierret lascia il Salento con un totale di 36 presenze ufficiali tra Serie A e Coppa Italia. Il suo contratto sarebbe scaduto nel 2027 con opzione per l’annata successiva. Il Red Stars è attualmente secondo in Ligue 2 e lotta per la promozione diretta a cinque punti dal Troyes capolista.

KOUASSI – Solo quattro presenze in campionato (oltre a una in Coppa Italia) per il classe 2003, considerato da Di Francesco come un’alternativa a Danilo Veiga. L’ultima apparizione in campo risale al 28 settembre in Lecce-Bologna, quando fu sostituito proprio dal portoghese nell’intervallo. Kouassi ha chiesto, anche lui, di essere ceduto e la società giallorossa si sta adoperando per trovargli una nuova sistemazione. Il mercato in entrata, comunque, dovrebbe essere chiuso in tutti i casi.

Aggiornamento delle ore 20: “L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christ-Owen Kouassi allo Stade Lavallois M.F.C”.