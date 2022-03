SERIE B – Via al 30° turno: il Lecce a Cosenza in uno stadio non propriamente amico. Programma e arbitri

Il calendario di Serie B non dà tregua e oggi riparte con la trentesima giornata. È a dir poco appassionante e incertissima la lotta per la promozione in Serie A che vede le prime squadre staccate di un punto l’una dall’altra e col Benevento che deve recuperare una partita, proprio contro il Cosenza che sarà l’avversario di turno del Lecce di Marco Baroni.

I calabresi di Pierpaolo Bisoli sono in piena lotta per salvarsi e c’è da scommetterci che non molleranno nulla, anche perché sono reduci da due sconfitte consecutive in trasferta contro Frosinone e Ternana. Al “San Vito”, nell’ultima gara disputata, hanno superato l’Alessandria per 2-1, ritrovando la vittoria interna dopo ben sette partite. In casa, il Cosenza ha battuto Vicenza, Como, Crotone, Ternana e Alessandria; ha perso con Reggina, Spal, Cremonese, Pisa, Ascoli e Perugia, pareggiando con Frosinone e Brescia (0-0 un mese fa).

Oltre a una certa rivalità tra le tifoserie, quello di Cosenza non è propriamente uno stadio fortunato per il Lecce. Tra campionato e Coppa Italia, si sono giocati 39 incontri al “San Vito-Marulla” col bilancio di otto successi giallorossi contro i venti dei silani e undici pareggi.

L’ultimo confronto diretto tra le due squadre risale al 25 ottobre 2020: finì 1-1 grazie alle reti di Coda e Gliozzi; sullo 0-1, Coda sbagliò un calcio di rigore e, nel corso della gara, il Lecce sprecò l’impossibile. L’ultimo successo del Lecce è datato 10 novembre 2018, quando la squadra di Liverani riuscì a superare i Lupi battendoli a domicilio per 3-2. Il Lecce andò in doppio vantaggio dopo soli 13 minuti, grazie ai gol di Venuti e Palombi; Tutino, con una doppietta riportò sotto i suoi, ma poi ci pensò Falco a regalare la vittoria alla sua squadra a otto dalla fine. (dati wlecce.it). All’andata finì 3-1 per i salentini con gol di Strefezza, Coda, Bjorkengren e Caso.

Non ci sarà Mauro Vigorito, grande ex dell’incontro, non convocato per problemi intestinali. Tra le altre gare, spicca Brescia-Benevento.

Il programma e le designazioni arbitrali:

mar. ore 18.30

Brescia-Benevento: Marco Piccinini di Forlì (Affatato-Marchi; IV Perenzoni; VAR Ghersini-Bresmes)

Cittadella-Reggina: Lorenzo Maggioni di Lecco (Rossi C.-Trasciatti; IV Maggio; VAR Zufferli-Ranghetti)

Como-Ternana: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Capaldo-Bahri; IV D’Eusanio; VAR Mazzoleni-Lo Cicero)

Cosenza-Lecce: Livio Marinelli di Tivoli (Rossi M.-Avalos; IV Pascarella; VAR Nasca-Muto)

Crotone-Frosinone: Matteo Gariglio di Pinerolo (Di Monte-Sechi; IV Gualtieri M.; VAR Serra-Cipressa)

LR Vicenza-Parma: Ivano Pezzuto di Lecce (Di Gioia-Rocca; IV Scarpa; VAR Giua-Lombardo)

Alessandria-Monza: Giacomo Camplone di Pescara (Valeriani-Zingarelli; IV Galipò; VAR Prontera-Imperiale)

—

mer. ore 18.30

Ascoli-Pisa: Valerio Marini di Roma 1 (Costanzo-Passeri; IV Petrella; VAR Di Paolo-Baroni)

Cremonese-Pordenone: Francesco Meraviglia di Pistoia (De Meo-Fontemurato; IV Ferrieri Caputi; VAR Banti-Raspollini)

Perugia-Spal: Antonio Di Martino di Teramo (Tegoni-Colarossi; IV Bitonti; VAR Aureliano-Lombardi)

—

CLASSIFICA: Pisa 55; Lecce 54; Cremonese 53; Brescia 52; Monza 51; Benevento* 50; Frosinone 48; Ascoli 46; Perugia 345; Cittadella 43; Reggina 39; Ternana e Como 37; Parma 35; Spal 31; Alessandria 25; Cosenza* 23; Vicenza 21; Crotone 16; Pordenone 13.

Da recuperare: Cosenza-Benevento

(foto Coribello/SalentoSport)