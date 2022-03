VOLLEY A3/m – Galatina ko anche col Sabaudia. Ora la salvezza si fa difficilissima

Non ne viene fuori da questa situazione complicatissima Galatina, si batte ad armi pari nei primi due set contro il Sabaudia, smarrisce la tenuta mentale nelle fasi conclusive cedendo per 25-23, poi crolla nel terzo set.

Le conclusioni inadeguate di Buracci e Giljanovic, oggi dal rendimento insufficiente, e una ricezione del pacchetto difensivo che non si è espressa in modo continuo, non hanno aiutato Latorre nella distribuzione.

Buona parte delle conclusioni galatinesi hanno subito infatti i muri di contenimento del Sabaudia, che ha contrattaccato con percentuali del 53% mettendo a segno ben 36 punti nel computo finale dei set. Galatina è andata in affanno con punteggi negativi su tutte le rotazioni, al contrario Sabaudia è risultata estremamente produttiva in P4 ed in P6, incrementando il bottino rispettivamente con +7 e +6 punti.

I set – Sul filo dell’equilibrio fino all’otto pari, poi l’allungo operato da Zornetta e Ferenciac apre il primo minibreak (+4) per il 13-9. Contro break dei ragazzi di mister Bua che agganciano (13-13) e sorpassano Sabaudia con una “sette” di Antonaci (17-19), una conclusione di Lotito (18-20) prima e di Giuljanovic dopo per un 22-23 che prefigura una volata tirata favorevole ai salentini. Non è così: il successivo errore di Buracci e l’invasione del croato spingono Zornetta a chiudere in vantaggio il set 25-23.

II set – Zornetta, Calarco e Ferenciac da un versante, Pepe, Lotito ed Antonaci dall’altro mantengono in parità la frazione di gioco (8-8). Calarco sale in cattedra, Giljanovic non incide e lascia il posto a Lentini tra i galatinesi, con Antonaci che frena la ripresa dei locali con un pallonetto(15-13). Mister Bua alterna i due libero privilegiando in difesa Apollonio ,ma qualche errore di troppo apre la fuga a Ferenciac a cui risponde Lotito con una pipe per il 22-16. La reazione di carattere di Lentini e Buracci assottiglia il divario(22-20) poi un errore al servizio del capitano bluceleste manda Sabaudia sul 23-20, che subisce il pari con Lotito ed un ace di Lentini. Il muro cielo di Miscione su Antonaci e la bordata di Rossato (sostituto di Calarco) danno il 2-0 all’Opus.

III set – Crollo verticale dei galatinesi. Inizia Zornetta con due ace millimetrici, Calarco ne mette in fila altri quattro intervallati da una conclusione di Ferenciac. Galatina non riesce a venir fuori da una P4 che soffoca energie mentali e fisiche (12-3) accusando più del dovuto i servizi al salto degli avversari(19-7 e 22-9). L’ultimo sussulto prima di cedere è di Lotito ed Antonaci che rendono meno pesante il punteggio a cui concorrono anche degli errori avversari (25-17).

Ora la salvezza diventa difficilissima, ma non impossibile, per Efficienza Energia. Ancora qualche opportunità ed una corsa in parallelo questa volta su Ottaviano. Ma bisogna far punti e crederci.

IL TABELLINO

OPUS SABAUDIA-EFFICIENZA ENERGIA GALATINA 3-0

(25-23 ,25-23, 25-17)

SABAUDIA: Palombi, Recupito, Conoci 1, Zornetta 14, Ferenciac 11, Pomponi 1, Miscione 5, Rossato 1, Tognoni 5, Torchia (lib.), De Vito, Meglio 1, Schettino 1, Calarco 11. All. Saccucci

GALATINA: Apollonio (L), Pepe 7, Lotito 11, Giljanovic 2, Sardanelli (L), Latorre 2, Antonaci 10, Lentini 4, Buracci 5, Calò (ne). All. Bua

Arbitri: Rosario Vecchione e Luigi Pasciari

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 9 rit.): Sabaudia-Galatina 3-0, Palmi-Tuscania 3-1, Massa Lubrense-Modica rinv., Aurispa L. Lecce-Ottaviano rinv. (più di tre casi di Covid nell’Aurispa), Aversa-Aci Castello 3-1, Casarano-Marcianise 3-1. Riposa Marigliano.

CLASSIFICA: Aversa 45 – Palmi 43 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 41 Aci Castello 41 – Casarano 38 – Modica 31 – Massa L. 29 – Marcianise 21 – Sabaudia 21 – Ottaviano 18 – Galatina 13 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (10ª rit. – 20 mar.): Marigliano-Aversa, Modica-Sabaudia, Aci Castello-Aurispa L. Lecce, Galatina-Massa Lubrense, Tuscania-Casarano, Ottaviano-Marcianise. Riposa Palmi.

(fonte: Piero de Lorentis, US Volley Galatina)