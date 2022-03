VOLLEY A3/m – Casarano, contro Marcianise arriva il poker di vittorie consecutive

Arriva per la Leo Shoes Casarano il quarto successo consecutivo grazie alla vittoria conquistata nell’anticipo del sabato sera giocato contro il Marcianise.

Tra i rossoazzurri si sono fatte sentire le fatiche di un tour de force che li costringe da diverso tempo a stare in campo praticamente ogni tre giorni, ma nonostante ciò Torsello e compagni sono riusciti ad avere la meglio su un coriaceo Marcianise che ha giocato un ottimo match per provare a strappare agli avversari punti preziosi in chiave salvezza.

Trascinatori dei padroni di casa in questa giornata sono stati Paoletti (27 punti) e Petras (25 punti): in chiaroscuro il fondamentale della battuta, che tante gioie ha regalato in passato ai ragazzi di mister Licchelli, e la fase di muro-difesa.

Le avvisaglie di una sfida combattuta si sono avute già dal primo parziale sempre incerto e con le formazioni che si sono inseguite nel punteggio: ad avere la meglio sul finale sono però i padroni di casa (25-21).

Stesso filone nel set successivo: una Leo Shoes non brillantissima non riesce a scappare via nel punteggio ma è comunque brava a portarsi avanti nelle fasi cruciali suggellando così il doppio vantaggio con un attacco di vincente da posto due di Matteo Paoletti (25-22).

Seppur sotto di due set a zero, i ragazzi di mister Racaniello non si scompongono e rimangono in partita concedendo ben poco agli avversari. Sempre sul filo dell’equilibrio si arriva ai vantaggi che questa volta premiano i campani bravo ad annullare addirittura un match ball alla Leo Shoes (24-26).

L’importanza di portare a casa l’intera posta in palio scuote al rientro in campo Torsello e compagni che, seppur con difficoltà, riescono sul finire del set a firmare l’allungo decisivo che consegna tre punti e il quarto successivo consecutivo ad un gruppo che con ben cinque giornate di anticipo suggella il prestigioso obiettivo della qualificazione ai playoff promozione.

—

IL TABELLINO

LEO SHOES VOLLEY CASARANO-VOLLEY MARCIANISE 3-1

(25-21, 25-22, 24-26, 25-21)

CASARANO: Ciardo 1, Baldari 11, Peluso 5, Paoletti 27, Petras 25, Torsello 3, Stefano (L), Ribecca 0, Pierri (L), D’Amato 2, Meleddu 1. N.E. De Micheli, Scaffidi. All. Licchelli.

MARCIANISE: Libraro A. 1, Montò 12, Vetrano 9, Libraro E. 16, Tartaglione 12, Ndrecaj 6, Bizzarro (L), Vacchiano (L), Faenza 0. N.E. Siciliano, Cucino. All. Racaniello.

ARBITRI: Palumbo, Stancati.

NOTE – durata set: 27′, 30′, 32′, 29′; tot: 118′.

—

VOLLEY A3 MASCHILE – GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 9 rit.): Sabaudia-Galatina 3-0, Palmi-Tuscania 3-1, Massa Lubrense-Modica rinv., Aurispa L. Lecce-Ottaviano rinv. (più di tre casi di Covid nell’Aurispa), Aversa-Aci Castello 3-1, Casarano-Marcianise 3-1. Riposa Marigliano.

CLASSIFICA: Aversa 45 – Palmi 43 – Tuscania 41 – Aurispa L. Lecce 41 Aci Castello 41 – Casarano 38 – Modica 31 – Massa L. 29 – Marcianise 21 – Sabaudia 21 – Ottaviano 18 – Galatina 13 – Marigliano 5.

PROSSIMO TURNO (10ª rit. – 20 mar.): Marigliano-Aversa, Modica-Sabaudia, Aci Castello-Aurispa L. Lecce, Galatina-Massa Lubrense, Tuscania-Casarano, Ottaviano-Marcianise. Riposa Palmi.

(fonte: US Leo Shoes Casarano)