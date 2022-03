FEMMINILE – Lecce Women, con la Vis Mediterranea una sconfitta da mangiarsi le mani

Incredibile sconfitta per il Lecce Women sul campo della Vis Mediterranea, nel recupero della 12esima giornata di campionato. Le ragazze di Vera Indino, dopo aver sprecato almeno nove nitide palle gol vicino alla porta avversaria, escono battute per via del gol di Cuomo a tre minuti dalla fine. Le uniche note liete sono i rientri in campo di Guido e Bergamo dopo lunghi mesi d’assenza causa seri infortuni.

Una sconfitta che non va giù all’allenatrice delle salentine: “E’ la legge del calcio – dice con amarezza Indino -. Avremmo potuto vincere a mani basse in virtù delle tante occasioni create, sia nel primo che nel secondo tempo, ed invece siamo costrette a commentare una sconfitta che fa molto mbale. Sinceramente avrei preferito perdere dopo aver giocato una brutta partita, sarebbe stato meno doloroso. Sono molto arrabbiata con le mie ragazze perché non si può gettare al vento un’occasione come questa. Se in attacco abbiamo sbagliato l’impossibile, in difesa abbiamo fatto addirittura peggio servendo su un piatto d’argento l’occasione della rete alle nostre avversarie. Ora mi aspetto una grande reazione perché domenica affronteremo la prima della classe e la mia squadra dovrà uscire dal campo a testa alta, dopo aver dato tutto”.

Domenica 20 marzo al comunale di Castrignano de’ Greci match di lusso contro la capolista Chieti. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

—

IL TABELLINO

VIS MEDITERRANEA-LECCE WOMEN 1-0

RETI: 42′ st Cuomo

VIS MEDITERRANEA: (4-4-2): Pascale, Paolillo, Cozzolino, Petrosino, Di Palma; Minella, D’Arco, Sabatino, Olivieri; Adinolfi (9’st Gorrasi), Cuomo. In panchina: Severino, Boccia, Donnarumma, Galdi, Calvanese. Allenatrice: Valentina De Risi.

LECCE WOMEN (4-3-3): Alexandersson; Coluccia, Bengtsson, Felline, Rollo (29’st Bocchieri); Guido, Jusanovic, De Benedetto; Marsano (25’ st Bergamo), D’Amico, Cazzato (40’st Potenza). In panchina: Serio, Durante, Monno, Pomes, Ouacif, Potenza, Spedicato. Allenatrice Vera Indino.

ARBITRO: Morello di Tivoli.

NOTE: spettatori circa 150. Ammonite: Cuomo (M), Bengtsson (L). Angoli: 3-9. Recupero: pr 1′; st 4′.

—

CLASSIFICA: Chieti 48; Apulia Trani 46; Trastevere 41; Res Roma 39; Crotone 33; Vis Mediterranea 30; Lecce Women 30; MP Matera 26; Independent 23; Rever Roma 18; Grifone Gialloverde 15; Catania 13; Roma XIV 10; Fesca Bari 6; E. Coscarello 3.

PROSSIMO TURNO (20 mar.): Trastevere-Independent, Catania riposa, Crotone-Apulia Trani, Lecce Women-Chieti, MP Matera-Res Roma, Rever Roma-Fesca Bari, Roma XIV-Grifone G., Vis Mediterranea-E. Coscarello.