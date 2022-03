LECCE – Verso Cosenza, due forfait dell’ultim’ora in casa giallorossa: i convocati

Alla lunga lista degli indisponibili, in casa Lecce se ne aggiungono due altri. Mister Marco Baroni ha convocato 21 calciatori per la trasferta di domani, ore 18.30, sul campo del Cosenza. Non partono con la squadra né Tuia, né Helgason. Il difensore accusa un altro infortunio muscolare (risentimento al quadricipite femorale destro) e, dopo essere tornato in campo col Brescia dopo la squalifica, sarà costretto a saltare la sfida coi lupi silani, così come Helgason, che accusa dei problemi ad una caviglia, rimediata in un contrasto fortuito con Joronen.

Della lista non fanno parte gli indisponibili Gabriel, Bleve, Di Mariano e Faragò. Col gruppo, i due portieri della Primavera, Borbei e Samooja.

I CONVOCATI

PORTIERI: Borbei, Plizzari, Samooja

DIFENSORI: Lucioni, Simic, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Dermaku

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Asencio, Rodriguez

Non convocati: Gabriel (inf.), Bleve (inf.), Di Mariano (inf.), Faragò (inf.), Tuia (inf.), Helgason (inf.).

(foto: T. Helgason, salta Cosenza – ph archivio Coribello/SalentoSport)