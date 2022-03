LECCE – Primavera, Daka e Gonzalez fanno fuori il Sassuolo: tabellino e nuova classifica

Vittoria pesantissima per il Lecce Primavera del posticipo della 24esima giornata di Primavera 1. i giallorossi, sul prato del Via del Mare, piegano di misura il Sassuolo grazie alle reti di Daka e Gonzalez; Abubakar accorcia le distanze per gli emiliani, che poi finiscono in nove per due espulsioni.

Il Lecce sblocca la parità al 21′: punizione di Vulturar, ponte di Hasic poi Daka rompe gli indugi e fa 1-0 con un destro sotto la traversa. I giallorosso controllano il gioco e per poco non trovano il raddoppio, che arriva al 5′ della ripresa, su rigore realizzato da Gonzalez e concesso per atterramento di Vitale di danni di Lemmens. Lo spagnolo segna la sua quinta rete stagionale, diventando il capocannoniere della squadra. I neroverdi hanno un sussulto d’orgoglio al 23′: erroraccio di Samooja su cross di Abubacar e gara riaperta. Ma la squadra di Bigica, poi, si complica la vita da sola: minuto 28: uscita folle di Vitale, Cehu interviene su un avversario lanciato a rete e si prende il secondo cartellino giallo, salutando la gara. A otto dalla fine, Sassuolo in nove: Miranda entra fallosamente su Daka ed è rosso diretto. Gli animi si scaldano e ne fanno le spese un paio di tesserati del Sassuolo, tra cui il tecnico Bigica. Finisce così, con la vittoria del Lecce, terza nelle ultime quattro, grazie alla quale i giallorossi agganciano il Verona (che, però, ha una partita in meno) al quartultimo posto a 27 punti. Nel prossimo turno, sfida delicatissima sul campo dell’Empoli quintultimo.

Classifica (Sampdoria-Torino in corso): Roma 51; Fiorentina 42; Inter 42; Cagliari 39; Sampdoria 37; Juventus 37; Sassuolo 36; Atalanta 36; Torino 34; Milan 33; Genoa 30; Bologna 30; Napoli 29; Empoli 29; Verona 27; Lecce 27; Spal 19; Pescara 11.

—

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

lunedì 14 marzo 2022, ore 12

Primavera 1 2021/22, giornata 24

LECCE-SASSUOLO 2-1

RETI: 21′ Daka (L), 50′ Lemmens rig. (L), 69′ Abubakar (S)

LECCE (4-3-3): Samooja; Nizet, Hasic, Lemmens, Daka; Vulturar, Pascalau, Macrì (83′ Mommo); Carrozzo, Gonzalez, Berisha (82′ Johannsson, 90+4′ Torok). A disp. Bufano, Russo, Haakmat, Salomaa, Been, Dreier, Trezza, Scialanga. All. Grieco.

SASSUOLO (4-3-3); Vitale; Pieragnolo (85′ Loeffen), Cehu, Paz, Miranda; Abubakar, Zenelaj (46′ Calzolari), Mata (46′ Forchignone); Arcopinto (67′ D’Andrea), Samele, Ferrara (67′ Ahmed). A disp. Zacchi, Aucelli, Macchion, Toure, Ngingi, Diawara, Cavallini. All. Bigica.

ARBITRO: Acanfora di Casatellammare.

NOTE: Ammoniti Ferrara, Cehu, Pieragnolo (S); espulsi: Cehu al 73′ per doppia ammonizione; Miranda all’82’ per gioco violento. Rec. 1′ pt, 4′ st.

(foto: archivio Coribello/SalentoSport)