PROMOZIONE/B – Locorotondo, impresa di giornata. Ok Tricase e Leverano, colpaccio Galatina: i tabellini della 22ª

Gran bella soddisfazione per il Locorotondo che ferma la regina del campionato Città di Gallipoli, infliggendole la seconda sconfitta stagionale. Grande protagonista il portiere di casa Costantino, capace di parare due rigori, a Scialpi e Iurato. Poco male per i giallorossi, che si fermano dopo 13 vittorie consecutive.

La lotta playoff è incerta e appassionante. Saltata Novoli-Talsano per casi di Covid nel club tarantino, il Tricase e il Leverano fanno il pieno, battendo Melendugno e Brilla Campi. Continua a scivolare il Taurisano, piegato in casa dal Veglie che incassa tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Colpaccio del Galatina che, dopo cinque mesi, ritorna a vincere e lo fa sul campo del Capo di Leuca, ora distante solamente un punto. Vittoria tonificante anche per lo Spartan Legend contro l’Avetrana.

I tabellini della 22esima:

TAURISANO-VEGLIE 0-1

RETI: 32′ pt Rocha

TAURISANO: Potenza, Musio, Mele, Zilli, Ciurlia, Gigante (6′ st Luca), Torsello, Di Seclì, Vantaggiato (44′ st Antonazzo), De Giorgi, Scarlino (6′ st Arnisi). All. Bray.

VEGLIE: Melissano, Lopez, Di Giulio, Errico, Rocha (44′ st De Mauro), Voges, De Lorenzis, Rotunno, Mossolini, Lillo, Verri. All. Calabrese.

ARBITRO; Tullo di Bari.

NOTE: espulso Di Seclì (T) all’8′ st.

—

VIRTUS LOCOROTONDO-CD GALLIPOLI 1-0

RETI: 7′ pt Colucci

VIRTUS LOCOROTONDO: Costantino, Venere, Legrottaglie, Fumarola, Anglani, Salamina, Colucci (20′ st Calia), Galiano, Speciale, Serio, Shawuna. D. Acc. Marangi.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Alligri, Barone, Vergori (6′ st Malerba), Greco, Nazaro (21′ st Muciaccia), Caputo (42′ st Nuzzo), Carrozza F., Doukoure, Scialpi, Iurato. All. Carrozza A.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

NOTE: Costantino (L) para un rigore a Scialpi (G) e uno a Iurato (G).

—

TRICASE-MELENDUGNO 2-0

RETI: 4′ pt Palumbo, 42′ st Zaminga

TRICASE: Bibba, Palumbo, Mauro, Rizzo, Citto, Silva, Orlando (46′ st Caputo), Diallo, Manisi (38′ st Zaminga), Rosafio (25′ st Moretto), D’Amico. All. De Giuseppe.

MELENDUGNO: Gallo, De Giorgi, Conte, Cretì (19′ st Verri), Magnolo, Vergari (39′ st Lenti), Permeti (44′ st Chiriatti), Nocco, Chiffi, Fanigliulo, Longo. All, Cannalire (Squalificato).

ARBITRO: Bleve di Casarano.

—

P. SPARTAN LEGEND-AVETRANA 3-1

RETI: 26′ pt De Luca rig. (A), 40′ pt Letizia (SL), 43′ st e 46′ st Ciriello (SL)

P. SPARTAN LEGEND: Giampetruzzi, Alassia, Olindo, Dieng, Pizzolla, Bruno, Perrone, D’Angelo (41′ st Sciacoviello), Camara S. (36′ st Camara I.), Letizia, Ciriello. All. Passarelli.

AVETRANA: Lamarina, Vecchio, Trisciuzzi, Eleni, Talò, Maggio, Pasqua (38′ st Altavilla), Gioia, De Luca (31′ st Lecce), Sanyang, Moscogiuri. All. Franco.

ARBITRO: Schifone di Taranto.

—

CAPO DI LEUCA-GALATINA 1-3

RETI: 5′ pt Garrapa (G), 12′ pt Miggiano (G), 29′ pt Mingiano (G), 35′ st Ponzo rig. (L)

CAPO DI LEUCA: Ciardo, Ferraro N. (17′ st Ciullo), Maiolo, Florio, Crisafulli (40′ pt De Santis), Imperato (35′ st Antonazzo), Casto (1′ st Fersini), Caracciolo (38′ st Ferraro M.), Ponzo, Monteduro, Greco. All. Corvaglia.

GALATINA: Margiotta, Zannito, Mingiano, Zaminga, Bramato, Malerba (1′ st Piscopo), Miggiano (23′ st Pascali G.), Pascali A., Stifani, Botrugno (40′ st Carciullo), Garrapa. All. Serra.

ARBITRO: Albione di Lecce.

—

LEVERANO-BRILLA CAMPI 3-0

RETI: 13′ sgt Capristo, 19′ st De Michele, 30′ st Lauretti

LEVERANO: Tramacere, De Giorgi (45′ st Mazzotta), Muci, Giannuzzi, De Carli, Elia, Capristo (42′ st Dell’Anna), Spedicato (20′ st Kone), Quarta, De Michele (21′ st Puscio), Lauretti (33′ st Sperti). All. Renis.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Longo, Iaia A., Iaia S. (42′ st Spedicato S.), Tondo, Podo, Resinato (31′ st Greco), Caravaglio, Diop (28′ st Simeone), Marti, Carlà (19′ st Macchia). All. Patruno.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.

NOVOLI-TALSANO rinviata per casi di Covid nel Talsano

