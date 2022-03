ECCELLENZA/B – Martina, il primo traguardo è tagliato. C’è un terzetto al secondo posto: i tabellini della 22ª

Taglia il traguardo il Martina che domina anche con l’Ugento e vince, matematicamente, il girone B di Eccellenza dopo averlo stradominato per tutto il campionato. Ora per i biancazzurri ci sarà solo da attendere la fine della stagione regolare per preparare lo spareggio con la vincente del girone A, gara che varrà il biglietto per la Serie D 2022/23.

Alle spalle del Martina, il Gallipoli Football cala il pokerissimo al Ginosa e aggancia l’Ugento al secondo posto. Idem il Sava che infila la quarta vittoria consecutiva. Alle loro spalle, Otranto e Maglie, vittoriose su Castellaneta e Grottaglie. In coda resta ultima la Virtus Mola, sconfitta in casa dal Sava. Punticino per il Racale che esce indenne da Ostuni (domenica prossima, scontro salvezza Racale-Mola). Un punto a testa per Manduria e Massafra.

I tabellini della giornata 22

MARTINA-UGENTO 3-0

RETI: 18′ pt e 27′ st Falconieri, 47′ st Ancora

MARTINA: Cocozza, Cappellari, Brescia, Mangialardi, Barrera, Aprile, Cerutti (44′ st Cannito), Teijo, Falconieri (34′ st Pinto), Delgado, Ancora. All. Pizzulli.

UGENTO: De Luca, Carrozzo (44′ st Taveri), Gubello (31′ st Stefanizzi), Lopez (44′ st De Lorenzis), Cassano, Navarro, Chirivì (23′ st Pinto Mas.), Marconato, Hurtado, Cicerello, Di Palma (1′ st Galeandro). All. Salvadore.

ARBITRO: Cipriani di Molfetta.

—

CASTELLANETA-DC OTRANTO 1-3

RETI: 34′ pt Plevi (O), 38′ pt e 23′ st Nicolazzo (O), 41′ st Tisci (C)

CASTELLANETA (form. iniz.): Zigrino, Allan, Campobasso, Pinto, Sardella, Russo, Tisci, Pentimone, Francia, Martinez, Abbate. All. Gamarro.

DC OTRANTO (form. iniz.): Caroppo, Plevi, Mancarella, Diarra, Signore, Frisco, Piscopo, Mariano, Nicolazzo, Buongiorno, Toure. All. Manco.

ARBITRO: Leopizzi di Lecce.

—

GALLIPOLI F.-GINOSA 5-1

RETI: 27′ pt e 39′ st Santomasi (Ga), 29′ pt Solidoro (Ga), 41′ pt Medina rig. (Ga), 44′ st Fumai rig. (Gi), 47′ st Manca (Ga)

GALLIPOLI F.: Russo, De Leo, Hundt, Monteduro, Miccoli, Solidoro, Sindaco, Maiolo (42′ st Chiri), Manca, Medina, Santomasi (48′ st Carrozza). All. Oliva.

GINOSA: Gallitelli, De Palma, Donvito, Dentamaro, Ola, Pulpito (41′ st Putignano), Scatigna, Romeo (26′ st Abbrescia), Facecchia, Fumai, Verdano (34′ st Binetti). All. Pizzulli.

ARBITRO: Sarcina di Barletta.

—

OSTUNI-RACALE 1-1

RETI: 27′ pt Marchionna (O), 17′ st Ciriolo (R)

OSTUNI: Schina, Molfetta, D’amicis, Marino D., Gazzoni, Angelini, Marzio, Giunta, Marchionna (19′ st Zito), Faccini (7′ st De Martino), Pizzolla. All. Marino D.

RACALE: Caroli, Reyes, Romano, Pirretti, Casalino, De Maria, Pennetta, Aprile (38′ st Pisanello), Ciriolo, Silva, Dominguez. All. Mitri.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

—

TOMA MAGLIE-GROTTAGLIE 2-0

RETI: 21′ pt Pasca, 26′ pt Mosca

TOMA MAGLIE: Esposito, Piccinno, Giovane (1′ st Marcuccio), Cavalieri, Pasca, Cabrera, Negro, Politi, Mosca, Flordelmundo, Alemanni (40′ st Romano). All. Luperto.

GROTTAGLIE: Laghezza, Corbier, Venneri, Marchetti, Santoto, Galeone, Conte (1′ st Turco), Pecora (8′ st Spagnulo), Melono, Caporusso, Otmani (45′ st Caricasulo). All. Molino.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi.

—

MANDURIA-MASSAFRA 1-1

RETI: 19′ pt Scarci rig. (Man), 9′ st Galeone (Mas)

MANDURIA: Sestino, Pignatale, Coccioli, Lomartire, Ribezzi, Dyeng, Gomez T., Napolitano, Giannotti (37′ st Giannetti), Goncalves (41′ st Di Marco), Scarci. All. Geretto.

MASSAFRA: Pizzaleo, Renna (6′ st Galeone), Carlucci, Gori, Camassa, Zizzi, Venza (24′ st Appeso), Gravina, Beltrame, Girardi (13′ st Cristofaro), Vapore. All. Marzano.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

—

VIRTUS MOLA-SAVA 0-1

RETI: 40′ pt Hakiki

VIRTUS MOLA: Garofalo, Laserra (23′ st Divitofrancesco), Amoruso, Difino, Colella, Schirone (20′ st Schirizzi), Ngom, Dentico (45′ st Capozzo), Sisto (1′ st Pinto), Tedone, Saani. All. Buccolieri.

SAVA: Maraglino, Aquaro, Calò, Cimino, Hakiki, De Gregorio, Giammaruco (18′ st De Luca), D’Ettorre, Procida, Quarta (28′ st Formuso), Zaccaria. All. Passiatore.

ARBITRO: Bonavita di Foggia.

(foto: il Martina, vincitore del girone – archivio Conserva)